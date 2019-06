Fødselsdagstrussel til 90-årige Birthe: Rengøring hver femte uge

Forestil dig, at du kun kan få gjort rent hver tredje uge. Uanset hvor beskidt dit hjem er. At du maksimalt må få vasket hår én gang om ugen, og at dine toiletbesøg er fastlagt til mellem fem og syv gange om dagen.

De færreste danskere ville finde sig i sådan et liv – men det er virkeligheden for 90-årige Birthe Rasmussen og hendes ældre medborgere i Assens kommune.

– Det er sørgeligt, synes jeg. Og det kan ikke være rigtigt. Vi har jo betalt vores skat – så må vi da kunne få hjælp, siger Birthe.

Den fynske kommune har i løbet af de seneste ti år beskåret antallet af hjemmehjælpstimer med 27,3 procent. For nylig truede kommunen med at sætte rengøringen ned til hver femte uge samt skrotte gulvvasken fuldstændig.

– Vi skal spare og spare. Det er det eneste, vi hører, konstaterer Birthe, som fik kommunens brev om mindre rengøring på sin 90-års fødselsdag.

– Man føler, at man skal tigge og bede om den støtte, man har brug for. Og jeg er i forvejen ked af at spørge om hjælp, fortæller hun.

Sussie Elkjær hjælper sin mor, den 90-årige Birthe Rasmussen, med en lang række praktiske opgaver. Assens Kommune har de senere år skåret voldsomt ned i hjælpen til de ældre. FOTO: Tim Kildeborg Jensen

Birthe har været vant til at klare sig selv, men nu kan hun næsten ingenting se, er dårligt gående, og det kniber med balancen.

Det er ikke længe siden, at hun drattede om, mens hun var alene. Den ene side af hendes hals er stadig gul, blå og sort efter styrtet.

Birthes datter, Sussie Elkjær, blev så sur over kommunens plan om at skære yderligere i rengøringen, at hun oprettede Facebook-gruppen ’Assens kommune svigt af de ældre’. Den har nu over 1300 medlemmer.

– De ældre har opbygget vores samfund og har knoklet, siden de var 12-13 år. Og så er det her takken?

– Det er så urimeligt, og jeg bliver ked af det og vred, når jeg ser, hvordan min mor og de andre ældre i kommunen behandles, siger Sussie.

Hun har samlet en gruppe på ni lokale frivillige, som nu kæmper for bedre hjemmehjælp til byens ældre. Det lykkes dem at udskyde de planlagte besparelserne på rengøringen til 2020, men de ældres dagcenter er stadig lukket ned som led i besparelserne.

– De ældre kan ikke kæmpe kampen selv. Jeg kan råbe højt for min mor, men hvad med naboen, der ikke har pårørende? Eller kommuner uden en håndfuld yngre frivillige?

Birthe må kun få nøjagtigt den hjælp, kommunen har godkendt. Det betyder for eksempel, at hjemmehjælperen ikke må give hende creme på eller tørre op, hvis Birthe spilder på gulvet. FOTO: Tim Kildeborg Jensen

Birthe og Sussie har i nogen tid gjort opmærksom på de lokale problemer i diverse medier, og Birthe kan også siges at være en del af årets valgkamp.

Hun har nemlig haft besøg af selveste Mette Frederiksen, som kom for at tale om netop hjemmehjælp og rengøring.

Umiddelbart har det dog ikke nyttet. Assens Kommune har allerede bebudet, at der også fremover vil komme milllionbesparelser på ældreområde.

Eksempelvis vil man i 2020 og 2021 spare 1,3 mio. kr. på toiletbesøg, 1,05 mio. kr. på hudpleje og to mio. kr. på gulvvask.

Borgmesteren i Assens: - Besparelserne er ikke værdige

Venstre-manden Søren Steen Andersen har været borgmester i Assens Kommune siden 1. januar 2014. pr-foto/Kasper Orthmann Andersen

Assens-borgmester Søren Steen Andersen (V) erkender i et skriftligt svar, at kommunens økonomi er presset.

- Hvorfor sparer kommunen på de ældre, selvom der bliver flere – deres helbred er jo ikke blevet bedre, fastslår en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen?

- Vi oplever i lighed med en række andre kommuner en udvikling med utilstrækkelig udvikling i indtægter fra skat og tilskud. I medens stiger udgifter til sårbare børn, unge, handicapområdet, førtidspensionister, sygedagpenge, kropsbårne hjælpemidler og flere ældre i det hele taget. Tilligemed har vi oplevet at få nogle uforudsete regninger fra bla. Aktivitetsbaseret Medfinansiering (af sundhedsudgifter) på 16,4 mio. kr. midt i 2018, ligesom vi lige har oplevet at få en regning i 2020 på knapt 50 mio til en sag mellem SKAT og en virksomhed i vores kommune, som rækker tilbage til 2001 vedr. selskabsskat. Handicapområdet havde merudgifter for 24 mio kr. i 2018. Tilligemed viser en ny rapport fra organisationen Rimelig Udligning.nu, at Assens konkret snydes for et beløb på 167 mio. kr. pr. år, inden vi overhovedet er begyndt at bruge den første krone på velfærd.

- Er ingen creme, rengøring hver femte eller tredje uge, hårvask en gang om ugen og antal-bestemte toiletbesøg en værdig ældrepleje?

- I Assens har vi ikke fem uger mellem rengøringerne, men tre. Men vi har måttet omprioritere og spare på en række områder. Heriblandt børn, unge, psykiatri, administration, politikervederlag, vejområdet, handicappede og ældre. Dele af disse besparelser bla. på ældreområdet er ikke værdige og ønskellige. Det er derfor, vi arbejder på at få råbt Christiansborg op omkring kravet om en opdateret udligningsordning, så borgerne i hele landet kan tilvejebringes en nogenlunde ens velfærd til en nogenlunde ens trækprocent, som der jo står i udligningslovens formål, skriver borgmesteren.

Den lokale kamp

I Assens har de ældre, deres pårørende samt flere medarbejdere i den lokale sundhedssektor nægtet at finde sig i kommunens besparelser på byens ældste borgere.

På et borgermøde med oplæg og politisk debat fik flere lov at komme til orde.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Minna bruger rollator og fylder snart 90 år. Hun kom i byens dagcenter tre gange i ugen, men nu har kommunen lukket tilbudet.

- Jeg savner samværet og aktiviterne. Vi cyklede og dyrkede gymnastik. Man går i stå, når man bare er sig selv, og jeg kan mærke på min krop, at jeg ikke kommer ud mere.

- Jeg er da lidt ensom, siger Minna rørt.

- Vi kan kun lige nøjagtigt få enderne til at hænge sammen, fortæller Latifah, som er ansat i kommunen.

Hun frygter, at de mange besparelser vil betyde, at antallet af utilsigtede hændelser stiger. For nylig oplevede hun selv at have så travlt, at hun ikke kunne huske, hvorvidt hun havde være inde og yde pleje ved en ældre eller ej.

- Det tager noget af arbejdsglæden, fordi man ikke når at være nærværende, og man føler sig hele tiden utilstrækkelig. Man har en konstant følelse af ikke at have gjort sit job ordentligt.

Toben har selv prøvet at være dybt afhængig af hjemmehjælp. For nogle år siden fik han en diskusprolaps og kunne ikke andet end at ligge på langs.

- Dér oplevede jeg, hvor lidt hjælp man faktisk får. Det var meget chokerende.

- Jeg blev ikke vasket i 14 dage, fordi der var regler om, at man skal have en plejeseng, før hjemmehjælperen må yde den service. Men ventetiden på sådan en var minimum en måned.

Torben arbejdede, indtil han var 69 år, og kan stadig klare sig selv. Men han frygter den dag, han har brug for hjælp igen.

- Det er som om, at dele af det offentlige system er amputeret. Hvis du falder om og skal bruge en ambulance eller bliver ramt af kræft, er der ingen, der stopper op og laver en cost benefit analyse. Men det gør man ved hjælpen til ældre, selvom deres behove er ligeså reelt.

Sammen er Erna og Lena taget til mødet, fordi deres mand og far ikke får nok rengøring på sit plejehjem.

- Der ligger nullermænd og er beskidt med støv og skidt inde hos ham. Og jeg kan ikke blive ved med at klare det selv, siger Erna, som er ked af, at hendes demente mand ikke kan få bedre hjælp generelt.

- Hvis han spilder på gulvet, må de ikke engang tørre det op, og der skal gå et vist antal timer, før han må få skiftet ble, uanset om har tisset i den eller ej, fortæller Erna.