Første prognoser giver rød blok flertallet

Rød blok står til at få flertallet ved folketingsvalget, viser de første prognoser fra DR og TV2.

Blokken - uden Alternativet - står til mellem 89 og 90 mandater, viser prognoserne klokken 22.15

Hos DR står rød blok - uden Alternativet - til 90 mandater. Hos TV2 er det 89.

Helt som ventet står Socialdemokratiet anført af statsministerkandidat Mette Frederiksen til at blive det største parti med hele 48 mandater ifølge DR.

Dermed ser Lars Løkke Rasmussen ud til at skulle aflevere nøglerne til Statsministeriet, på trods af at Venstre faktisk også går frem og ser ud til at få 43 mandater ifølge DR.

Flere har spekuleret på, om det vil betyde, at Løkke træder tilbage.

Til det siger Venstres næstformand og finansminister, Kristian Jensen:

- Det er jeg blevet spurgt om rigtig mange gange. Det er ikke aktuelt lige nu, fordi vi har Lars (Løkke Rasmussen, red.) som formand og statsminister, siger Kristian Jensen:

- Som det ser ud nu, ser det ikke ud til, at vi har mandater nok til at fortsætte.

Dansk Folkeparti ser ud til at beholde pladsen som det tredjestørste parti i Folketinget. Men der er ikke langt ned til de andre partier, idet DR's prognose spår DF til at få 16 mandater og dermed miste hele 21 mandater.

Socialdemokratiet har de senere år nærmet sig DF's udlændingepolitik og har tilsyneladende haft held til at hive vælgere tilbage over midten med den manøvre.

Nye Borgerlige står til at komme ind med 2,5 procent af stemmerne og fem mandater.

Stram Kurs står lidt efter klokken 22 til ikke at komme ind, men partiet ligger kun en my under spærregrænsen på 2 procent, så meget kan nå at ændre sig.