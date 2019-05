Folketingsmedlem indblandet i Paludans stalkingsag

Efter Paludan i årevis forfulgte en medstuderende på Københavns Universitet, valgte hans familie at søge hjælp hos deres bekendte Troels Ravn, der sidder i Folketinget for Socialdemokratiet.

Partilederen for Stram Kurs sendte dagligt et tocifret antal beskeder til den studerende, ligesom han også opsøgte den medstuderendes familie og tog billeder af deres bopæl.

Det skriver Berlingske.

Det var faderen til den medstuderende, som søgte hjælp hos Troels Ravn omkring 2011, efter de igennem flere år havde bedt politiet om hjælp uden resultater. Folketingsmedlemmet beskriver personen bag stalkingen som én, der har 'psykopatiske træk'

Grænseløs adfærd

Troels Ravn vidste ikke på daværende tidspunkt, at det var Rasmus Paludan, der var stalkeren.

Folketingsmedlemmet blev dog så forfærdet over stalkingen, at han valgte at gå til daværende justitsminister, Morten Bødskov, med sagen.

- Der var tydeligvis tale om et meget begavet menneske. Han havde sat sig minutiøst ind i den unge mands adfærdsmønster og vidste til sidst, hvor den medstuderende og nogle af familiemedlemmerne var på alle tider af døgnet.

- Jeg kan huske, at jeg tænkte, at det måtte være et fuldtidsarbejde at være stalker. Men personens grænseløse adfærd efterlod også et billede af en person med nogle klare psykopatiske træk.

- Familien oplevede frustration og afmagt – til sidst mest af alt angst. Det blev mere og mere uhyggeligt, og ingen greb ind, fortæller Troels Ravn.

'Det var sygt'

Troels Ravn vil ikke kommentere på, at han muligvis snart kan få Rasmus Paludan som kollega i folketinget. Han holder sig udelukkende til at beskrive stalkingsagen.

- Beskrivelsen af personen bag chikanen var uhyggelig. I begyndelsen grinede studiekammeraterne bare af SMSerne. Men så accelererede chikanen i en lodret opadgående kurve til alle tidspunkter af døgnet.

- Jeg kender også til, at personen bag chikanen tog billeder af familiens hus i Jylland og sendte billedet til sønnen midt om natten. Jeg ved også, at et familiemedlem blev opsøgt på gaden. Det var sygt.

Rasmus Paludan nægter kategorisk at svare på spørgsmål om stalkingsagen.

Ifølge meningsmålingerne står Rasmus Paludan til at komme ind i Folketinget. De ligger for nuværende ifølge Ritzau til 2.6 procent af stemmerne.