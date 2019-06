Forhandlingerne genoptages: Nu spidser det til

Efter en dags pause genoptager Socialdemokratiet i dag forhandlinger med Enhedslisten, SF og de radikale i Landstingssalen på Christiansborg.

Socialdemokratiet går efter at danne en socialdemokratisk et-parti-regering, og ifølge partierne skal den næste tid bruges på at nedfælde deres krav på papir. Det er deres forsøg på at få Socialdemokratiet til at føre politik, som de tre øvrige partier kan stå inde for.

Men i dag er det 'generelle forhandlinger', der er på dagsordenen, oplyser Socialdemokratiet.

Det er ikke meget, der er sluppet ud fra forhandlingerne indtil videre. Men som Ekstra Bladet kunne fortælle mandag, er de gode miner ved at stivne en smule i rød blok.

Fra flere kanter luftes der en utilfredshed med de radikale.

Freden er forbi: Hårde angreb i rød blok

Ifølge planen er Enhedslisten første parti ved forhandlingsbordet tirsdag. De er indkaldt klokken 12.15. Efterfølgende er det SF's tur klokken 13.15, og de radikale forhandler fra klokken 14.15.