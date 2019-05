Formands-krig: - Et spark i nosserne

Stemningen i toppen af Venstre er dårlig. Meget dårlig.

Formanden og næstformanden ligger i åben krig, efter Løkke har flirtet med tanken om en SV-regering i sin nye bog, og SV-flirten er langt fra det eneste, der skaber kold luft i toppen af partiet.

- Man kan læse i Lars Løkke Rasmussens bog, at han egentlig havde lovet sin hustru, Solrun, at han ville stoppe som statsminister inden det her valg. Men så fremgår det også, at det var et løfte, han valgte at fravige, fordi der var brug for en fast hånd på roret, siger Henrik Qvortrup i 'Ekstra Bladets Valgmorgen'.

Og det ville ifølge Qvortrup være en underdrivelse at kalde Løkkes udmelding for en 'stikpille' til Venstres næstformand.

- Det er et spark lige i nosserne på Kristian Jensen, lyder det kontant fra Henrik Qvortrup.

- Kristian Jensen er simpelthen så forbitret over det her stunt.

Formandskrigen til trods har Kristian Jensen sendt en pressemeddelelse ud, hvor han bekendtgører, at han har tænkt sig at lægge vejen forbi, når Lars Løkke Rasmussen i aften fejrer sit ti års jubilæum som formand for Venstre.

Som en 'fuck you'-detalje - som Henrik Qvortrup udtrykker det - kommer Kristian Jensen dog først, når pokalfinalen mellem FC Midtjylland og Brøndby IF er slut.

