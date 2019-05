Forsker: Paludan sikrer stemmer til modstander

Efter en syngende vælgerlussing ved valget i 2015 står Radikale Venstre til at få et flot valg ved det kommende folketingsvalg. I en ny måling fra Voxmeter står det social-liberale parti til omkring syv procent af stemmerne. En klar forbedring sammenlignet med de 4,6 procent af stemmerne, som partiet fik i 2015.

En stor del af årsagen til de radikales fremgang skal ifølge valgforsker Robert Klemmensen findes i partiets direkte politiske modstandere på højrefløjen, der har markeret sig i det politiske landskab.

- I politik kan det godt betale sig at have gode fjender. Det kan godt betale sig at have folk, man er uenige med, for så kommer man til at snakke rigtig meget om det, man er rigtig god til, siger valgforsker Robert Klemmensen i mandagens 'Valgmorgen på Ekstra Bladet'.

De radikale står i de seneste målinger til lige under syv procent, men kan ifølge Robert Klemmensen komme op på omkring ni procent ved valget. Det ville fordoble partiets mandat-tal. Foto: Ritzau

Paludan og Vermunds fokus på udlændinge-politikken har ifølge Klemmensen været vand på Morten Østergaard og de radikales mølle, da har kunne stille sig i direkte opposition til den stramme politik, som Nye Borgerlige og Stram Kurs står for.

Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup, erklærer sig fuldstændig enig i valgforskerens analyse.

- Det er som sendt fra himlen at have noget at spejle sig op imod, lyder det fra Henrik Qvortrup.

Robert Klemmensen kommer i mandagens udgave af 'Valgmorgen på Ekstra Bladet' med tre forudsigelser om det forestående folketingsvalg. Ud over de radikales fremgang ser han i øvrigt en mulighed for, at Alternativet kan flirte med spærregrænsen, samt at resultatet af Europa-Parlamentsvalget kan have indflydelse på folketingsvalget.

