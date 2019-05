Forvirret borger: - Er 69 milliarder mange penge?

Det er svært at afkode, når politikerne kaster tal efter vælgerne, lyder det fra Ekstra Bladets valgpanel

Lars Løkke Rasmussen var onsdag ude med stort valgudspil om et 'velfærdsløft' til 69 milliarder kroner. Det hverken første eller sidste gang, at en politiker smider tal efter vælgerne, og det kan være svært at gennemskue præcis, hvad der ligger bag de forskellige tal. Det mener Steffen Max Høgh, der er er medlem af Ekstra Bladets valgpanel.

- Jeg har voldsomt svært ved at forstå, om de der 69 milliarder er mange eller få penge. Det er svært at afkode, hvad de her beløb de gælder, siger Steffen Max Høgh fra Ekstra Bladets valgpanel.

Du kan høre hele Steffens mening i videoen over artiklen.

Ifølge Berlingske har flere økonomer være ude med voldsom kritik af udspillet, der bliver kaldt 'optisk bedrag' og 'talforurening'.

Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup, stiller sig også kritisk over for statsministerens velfærdsmillarder. Det kan du se her:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her kan du se Qvortrups hvad status er på Henrik Qvortrups statsministerbarometer: