Frådende angreb på Samuelsen: 'Fuldstændig gennemsyret af nepotisme'

Nedsmeltningen i Liberal Alliance ser torsdag morgen ud til at være total.

Men Anders Samuelsen er fortsat formelt politisk leder, selvom han ikke engang formåede at komme i Folketinget.

Nu bliver han mødt med et ætsende ondt angreb fra partiets profil, Henrik Dahl, ovenpå det miserable resultat for regeringspartiet.

Henrik Dahl leverer et ætsende angreb på sin partileder. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

- Det har været fuldstændig gennemsyret af nepotisme, og det er jo en nepotisme, der kommer fra Anders, siger Henrik Dahl til DR.

Dahl kaster sig særligt over Samuelsens beslutning om at gøre sin søster, Mette Bock, til kulturminister:

Thyra

- Det er jo i egentlig forstand nepotisme at udnævne familiemedlemmer til ministerposter for eksempel, men i lidt videre forstand er det jo også nepotisme at gøre Thyra Frank til minister for eksempel.

- Det er jo totalt vanvittigt, for hun har ikke én af de kvaliteter, der skal til for at være minister. Og vi har gået og været til grin i tre år, fordi Thyra var minister, fordi det her nepotistiske princip bare skulle gennemføres, siger Henrik Dahl i interviewet.

Over for Politiken kræver Henrik Dahl derudover Anders Samuelsens og Simon Emil Ammitzbøll-Billes afgang som partiets ledelse.

