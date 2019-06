Genopstået... men tavs som graven

På yderste mandat: Henrik Sass Larsen deltager i regeringsforhandlingerne, men sagde ikke et ord i går

Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, gik fredag i sving med at forsøge at danne en ny regering.

Sammen med løjtnanterne Nicolai Wammen og Henrik Sass Larsen troppede hun i går op på Christiansborg, hvor alle Folketingets partier var inviteret til kaffemøde.

For Henrik Sass Larsens vedkommende var det en genopstandelse efter en valgkamp, hvor han har fløjet mere end almindeligt under radaren.

Side om side stod Sass og Wammen bag deres partiformand, inden S-toppen tog imod afgående statsminister Lars Løkke Rasmussen, Kristian Jensen og Karen Ellemann.

Blev væk fra festen

Forud er gået en kuriøs valgkamp fra Henrik Sass’ side, som kulminerede i en syngende øretæve fra vælgerne i hans egen baghave, Køge.

Blot 1892 stemte personligt på ham ved valget grundlovsdag. Og S-gruppeformanden kom kun i Folketinget på det yderste og ottende mandat i Storkreds Sjælland efter en valgkamp, hvor han havde optrådt et absolut minimum af gange.

Dårligt nyt fra Mette F.

Efter det miserable valgresultat holdt Henrik Sass Larsen sig væk fra både Socialdemokratiets valgfest på Christiansborg onsdag aften samt fra partiernes dronningerunde på Amalienborg torsdag eftermiddag.

Det er ellers skik og brug, at partiernes gruppeformænd er med til dronningerunder.

Henrik Sass Larsen adresserede selv sit elendige personlige valgresultat på Facebook med en opdatering torsdag eftermiddag:

’Valget er dog også en tilbagegang i antal af vælgere, som satte sit kryds ved mig personligt, og det giver mig selvfølgelig anledning til at analysere og tænke over den udvikling. Det vil jeg tage mig tid til over de næste par måneder i samarbejde med min kreds, som jeg gerne vil rette en særlig tak til’, skrev han.

Total tavshed

Da S-trioen gik ind til det første forhandlingsmøde i går, forsøgte Ekstra Bladet at få svar på, hvad han mente med sin opdatering.

– Du har sagt, at du vil overveje det her valgresultat. Hvad betyder det?

Spørgsmålet kom der dog ikke noget svar på. Heller ikke da Ekstra Bladet senere på dagen under en pause i regeringsmøderne forsøgte at få Sass i tale.

Forhandlingsmøderne fortsatte til i aftes, hvor de radikale var indbudt som sidste parti.

Da Socialdemokratiets forhandlingshold forlod landstinssalen i aftes, forsøgte Ekstra Bladet igen at få ord fra Henrik Sass Larsen, men han gik blot forbi pressen og pegede bagud på Mette Frederiksen.