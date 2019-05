Giftig plan: Ellemann skal spolere Jensens drøm

Det syder og bobler i kulissen i regeringspartiet Venstre.

Ekstra Bladet kan afsløre, at stærke kræfter aktivt arbejder på at bringe en giftig modkandidat til Kristian Jensen i spil til et eventuelt formandsopgør efter valget – nemlig den populære miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Det er ikke hvem som helst, der orkestrerer opgøret mod Jensen.

Søren Pind og Carl Holst spiller en central rolle i forsøget på at kaste Ellemann ind i kampen om V-formandsposten.

Sonderinger

De to tidligere ministre og V-profiler har således opfordret miljø- og fødevareministeren til at gå op mod Kristian Jensen.

Det kan Ekstra Bladet afsløre på baggrund af samtaler med en række kilder med indsigt i forløbet.

Målet med sonderingerne er, at Kristian Jensen ’ikke per automatik skal krones som ny V-formand’, som en kilde formulerer det.

Ifølge kilderne tygger Jakob Ellemann-Jensen stadig på opfordringen og har derfor endnu ikke gjort sin stilling op.

Stærke kræfter i Venstre vil have Jakob Ellemann-Jensen (tv) til at gå ind i en formandskamp mod Kristian Jensen (bagerst) Foto: Anita Graversen

Ingen naturlov

Diskussionen om arvefølgen i Venstre er eksploderet påny, efter at Lars Løkke Rasmussens samtalebog ’Befrielsens Øjeblik’ udkom i sidste uge.

Her sår Løkke tvivl om, hvorvidt næstformand Kristian Jensen skal være partiets kommende formand.

Statsministeren påpeger, at det er en relativt ny tradition, at formandsposten automatisk går videre til næstformanden.

– Netop fordi arvefølgen ikke er en naturlov i Venstre. Lige så lidt som det er en naturlov, at jeg sidder her, siger Lars Løkke Rasmussen i bogen.

Kampvalg

Kristian Jensen har på sin side ikke lagt skjul på, at han har som mål ’at træde op på den øverste skammel’ i Venstre.

– Hvis man ikke kan lide kampvalg, skal man holde sig ude af politik. Sådan er det bare, tilføjede Jensen i et interview med Jyllands-Posten i 2016.

Får Carl Holst og Søren Pind held til at overtale Jakob Ellemann-Jensen, vil kampvalget således være en realitet.

Støjberg på banen

Samtidig har en anden stærkt spiller i Venstre, udlændingeminister Inger Støjberg, slet ikke afvist, at hun vil gå efter formandsposten.

– Hvis man vil være formand for Venstre, skal man have evnen, lysten og viljen. Og der er ingen som helst tvivl om, at jeg ved med mig selv, at jeg ikke er sådan en, der blæser omkuld, hvis det blæser. Så jeg har viljen. Men evnen og lysten har jeg ikke gjort op med mig selv, om jeg har, sagde hun i forbindelse med Venstres landsmøde i november sidste år.

– Jeg ser ikke mig selv som næstformand for Venstre, konstaterede Støjberg samtidig.

Ellemann: Jeg er kandidat i Østjylland

Jakob Ellemann-Jensen ønsker ikke at blive interviewet om sine eventuelle ambitioner om at blive Venstres næste formand:

’Jeg er kandidat til Folketinget i Østjylland - ikke andet. Jeg bruger min tid på at få genvalgt statsministeren og ikke på alverdens fantasifulde spekulationer’, lyder det i en skriftlig kommentar fra ministeren.

Søren Pind. Foto: Rune Aarestrup Pedersen

Søren Pind: Jakob vil være fremragende

I en kommentar til Ekstra Bladet kalder Søren Pind det for ’sludder og vrøvl’, at han skulle have taget kontakt til Jakob Ellemann-Jensen for at få ham ind i formandskampen mod Kristian Jensen.

Pind tilføjer dog:

– Men derudover vil Jakob da være fremragende til det (at være formand, red.).

I en kommentar fra Carl Holst lyder det blot:

– Jeg er loyal over for formanden og næstformanden, og jeg håber, valget medfører, at de begge fortsætter.

Carl Holst. Foto: Claus Bonnerup

Kristian Jensen: Ingen kommentarer

Finansminister Kristian Jensen er ikke synderligt snakkesalig, da Ekstra Bladet konfronterer ham med bestræbelserne på at få Jakob Ellemann-Jensen på banen som formandskandidat.

– Der arbejdes i kulissen på, at du ikke bare skal krones til formand. Hvad siger du til det?

– Det har jeg ikke nogen kommentarer til, siger Kristian Jensen, da Ekstra Bladet møder ham på Christiansborgs gange.

Qvortrup: Jensen er ingen billetsælger

Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup mener, at Kristian Jensen har en særlig trumf i et eventuelt formandsopgør mod Jakob Ellemann-Jensen:

– Kristian Jensens helt store fordel er, at han - i hvert fald indtil videre - har opbakning i baglandet. Det er jo en kæmpe fordel al den stund, at der er der, Venstres næste formand bliver valgt, siger han, og skylder sig at tilføje:

– Jeg tror, at det fleste i Venstre kan se, at der ikke er meget billetsælger over Kristian Jensen.

– Sidst, hvor han havde muligheden for at tage magten i 2014 (formandsopgøret i Venstre, red.), fik han tynd mave. Det tror jeg, at mange husker i dag, lyder det fra Qvortrup.

Populær blandt vælgerne

Om Jakob Ellemann-Jensen lyder det:

– Lige nu kræves det af Jakob Ellemann, at han har is i maven. Jeg er ikke i tvivl om, at han er interesseret, og han ved godt, at han er populær blandt vælgerne. Men han kan komme til at rykke for tidligt i forhold til, hvad der er taktisk klogt.

– Ellemanns udfordring i forhold til et magtopgør er, at Kristian Jensen indtil videre står stærkest i baglandet, lyder det fra Henrik Qvortrup, der tilføjer, at Ellemann ikke mindst har påkaldt sig vreden hos det jyske bagland på grund af den bundne opgave som miljøminister.

Den politiske kommentator tror til gengæld ikke på Støjberg som formandskandidat.

– Det vil være dumt i hende at gå ind i et formandsopgør, for jeg er helt sikker på, at hun vil tabe det.