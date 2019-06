Grådkvalt farvel: Her knækker Samuelsen

– Jeg går nu, og jeg ønsker jer alt det bedste i fremtiden ...

Anders Samuelsens stemme knækker, da han skal færdiggøre sætningen. Han har tårer i øjnene.

Han holder en pause og genfinder kontrollen.

– Mit liberale hjerte vil altid kæmpe for og tro, at Danmark faktisk bliver et bedre sted med en lidt mere liberal retning, fortsætter den mand, som indtil i går var leder af Liberal Alliance.

Vi befinder os på en terrasse ved Christiansborgs Ridebane. Her er pressen med kort varsel blevet indkaldt. Baggrunden er, at Liberal Alliance har fået et katastrofalt valgresultatet med en opbakning fra blot 2,3 procent af vælgerne.

For Samuelsen personligt er katastrofen total. Det er ikke lykkedes for partilederen at blive valg ind i Folketinget. Partiet har nemlig ikke fået et mandat i Nordsjælland, hvor han er opstillet.

Tager ansvaret

På den baggrund har Samuelsen taget konsekvensen. Han er fortid som leder af Liberal Alliance.

– Det gammelt ordsprog siger, at sejren har mange fædre, men nederlaget har kun et. Liberal Alliance har lidt et nederlag. Det er mig, der har stået i spidsen, og det er mig, der har ansvaret for det nederlag.

– Det ansvar tager jeg på mig, og derfor trækker jeg mig som leder for Liberal Alliance.

– Vi er alle sammen i partiet skuffede over det resultat, vi fik ved folketingsvalget. Og det er jeg også – ikke mindst jeg, siger Samuelsen på pressemødet.

Amatøragtigt

Forinden har han været vidne til, at partifæller har leveret en massiv kritik. Ikke mindst har folketingsmedlemmet Henrik Dahl taget bladet fra munden.

– Vi har ført en dårlig politik under ledelse af en utroværdig ledelse, tordner Henrik Dahl fra morgenstunden i Radio24syv.

– Hele idéen med at stille ultimative krav og true med at vælte regeringen - det er amatøragtigt og katastrofalt, fortsætter Dahl.

Under sit afskedspressemøde er Anders Samuelsen ikke meget for at forholde sig til angrebet. Men han kan alligevel ikke dy sig for at sende en stikpille retur.

– Hvis man ikke har noget godt sige, kan man vælge at tie stille. Den type angreb - som jeg heldigvis kan se er forholdsvis isoleret - er måske noget, der siger mere om afsenderne end om modtagerne, siger den detroniserede LA-leder.