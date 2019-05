Havnearbejder: Har mistet tilliden

En stor flok mænd sendes hver dag ud fra mønstringshuset på Esbjerg Havn. De skal ud på skibe og dæk, hvor de laster, slæber og løfter hele dagen.

I går tog Poul Madsen, Ekstra Bladets chefredaktør, ud til mønstringshuset for at diskutere pension og nedslidning med havnearbejderen Nikolaj Mailand samt politikerne Ulla Tørnæs (V) og Benny Engelbrecht (S).

- Jeg har set kollegaer, der har haft flere diskusprolapser, og man kan godt se: 'Det gør fandeme nas'. Men alligevel hanker de op i sig selv og presser sig selv ud over al rimelighed, fortalte havnearbejderen under besøget.

Nikolaj Mailand er 28 år, men har allerede arbejdet på havnen ni år. Og han kan se frem til mange flere. Han kan nemlig først kan gå på pension, når han bliver 73.

Se hele debatten her. Foto: Tariq Mikkel Khan

Pest eller pension

Ulla Tørnes (V) og Benny Engelbrecht (S) blev i debatten på havnen enige om, at det er urimeligt, at Nikolaj har samme pensionsalder som jævnaldrende akademikere, der kommer på arbejdsmarkedet cirka 10 år senere.

De er dog uenige om metoden, hvorpå fysisk hårdtarbejdende personer skal skånes.

Socialdemokraterne vil give personer med hårdt fysisk arbejde ret til tidligere pension. Dog til en økonomisk sats på mellem 10 og 13 tusinde kroner før skat.

- Folk vil helt sikkert - med det beløb - gøre, hvad de kan, for at blive på arbejdsmarkedet. Så vil de hellere bide tænderne sammen og tage den sidste tørn, sagde Nikolaj i debatten.

- Det her er en model, hvor vi, med de ressourcer der er til stede, forsøger at finde en mulighed for at give folk muligheden for at trække sig tidligere tilbage. Og nej det her er ikke en guldbeslået løsning, lød forsvaret fra Benny Engelbrecht (S).

I debatten kom en socialdemokrat for første gang ind på, hvordan deres pensions-forslag helt konkret skal tilgodese folk med hårde fysiske jobs. Det skal ikke være ud fra erhvervsgrupper, som hidtil antaget, men ud fra hvor mange år den enkelte har været på arbejdsmarkedet. FOTO: Tariq Mikkel Khan

Venstre har derimod lavet en seniorpension, som borgere kan søge, hvis de er nedslidte.

- Men der skal du jo stadigvæk igennem et system, hvor nogen skal tage stilling til, om du er syg nok, lød kritikken fra Poul Madsen.

- Ja, selvfølgelig skal man det. Den offentlige sektor er jo ikke bare et tag-selv-bord, lød svaret fra Ulla Tørnæs (V).

Mistroisk

- Tror du, vi får et system, som vil hjælpe dig og dine kollegaer, spørger Poul Madsen Nikolaj og hentyder til de to forskellige forslag, Venstre og Socialdemokratiet kommer med.

- Det lyder godt nok lidt op ad bakke. Det virker som lappeløsninger et eller andet sted, siger han.

- Jeg tænker umiddelbart, at det er fuldstændig vildt at spå 45 år ud i fremtiden. Der kommer så mange politikere efter jer, der også vil sætte et punktum. Så de planer, I har nu, skal der nok bliver lavet om på igen, slutter havnearbejderen debatten med de to politikere af.

Poul Madsen talte i Esbjerg med flere af havnearbejderne. Flere kendte allerede til småskavanker og skader, og de har svært ved at forstille sig, hvordan man skal kunne kravle i vindmølle-vinger som 73-årig. FOTO: Tariq Mikkel Khan

Havnearbejderen Nikolaj kan gå pension som 73-årige

Nikolaj har allerede arbejdet i ni år på Esbjerg Havn. Jobbet indebærer tunge løft, trælse arbejdsstillinger og udearbejde i al slags vejr.

- Den gennemsnitlige levealder for en mand af mit erhverv er 73,5, siger Nikolaj på 28 år.

Men han kan se frem til mange flere timer på skibe og dæk. Han kan nemlig først gå på pension, når han bliver 73 år.

- Det er fair nok, at der er nogen, der har fysikken og lysten til at arbejde, til de segner - at de ikke er så nedslidte. Men dem der er. Det er fandeme vigtigt, at de ikke føler, at de skal gå med hatten i hånden, mener han.

Med mere end 45 år før han kan trække sig tilbage, er han bekymret for, om det hårde fysiske arbejde har slidt ham ned, før han når dertil.

- Det nytter jo ikke noget, at der er et tilbud om tilbagetrækning, hvis det er så dårligt økonomisk, at man må gå fra hus og hjem. Det er jo ikke rimeligt. Og det er heller ikke velfærd i mine øjne, siger han.

Brian Bergmann Pedersen: - De giver en lussing med den ene hånd og aer med den anden

Brian Bergmann Pedersen på 49 år kender sygedagpengesystemet indefra alt for godt. Han blev ramt af en hjernebyld, som lammede ham, i starten af året.

- Et flertal af partierne i folketinget har brugt ti år på at gøre det sværere at få hjælp. Nu vil alle pludselig gøre det nemmere igen, siger Brian om politikernes ønsker om at hjælpe syge og nedslidte.

- Det er som om, de giver en lussing med den ene hånd og aer med den anden.

Brian har svært ved at tro på, at han vil få gavn af de mange løfter, der allerede nu fyger fra alle politikerne.

- Der skal være 90 mandater, der skal være enige, før tingene bliver til noget. Så det er jo nemt at love noget, hvis man på forhånd ved, det ikke kommer igennem. Så er det pludselig gratis at love både det ene og det andet.

Kate Pedersen: - Det er modstridende

- Det er meget modstridende, at de først indføre ens masse stramninger og bagefter vil hjælpe os, lyder Kate Pedersens reaktion på politikernes mange løfter til nedslidte.

Hun er selv 64 år og nedslidt efter et langt arbejdsliv i sundhedsvæsenet.

- Det handler slet ikke om at ville hjælpe mig eller andre nedslidte. Så ville de jo have gjort noget for længe siden. Det har de haft rig mulighed for.

- Nej, politikerne vil bare hytte deres egne skind her op til valget, og så siger de det, der skal til. De vil allesammen gerne vinde jo.

Hans Jacob Jensen: - Herude oplever man en anden virkelighed

Hans Jacob Jensen er fuldtidsfisker og har arbejdet på vandet, siden Anker Jørgensen var statsminister. Han er en af dem, som politikerne taler om, at de vil sikre bedre i tilfælde af nedslidning.

- Jamen, det er jo noget, de skal sige. Det er jo bare blevet en standard-floskel som så meget andet, siger han.

- Herude oplever man en anden virkelighed, uanset hvad de lover på Christianborg.

Hans Jacob har bemærket de mange stramninger og reformer, som både rød og blå blok har gennemført de sidste ti år.

- Nu er det jo ikke forbudt at blive klogere, men man er da skeptisk, siger han.

- Vi har jo en kontrakt om, at vi accepterer en høj skat og får velfærdsydelser til gengæld. Og pension er kernevelfærd, så de bryder på en måde pagten med alle de stramninger. Og så mister man tilliden til dem, forklarer Hans Jacob.