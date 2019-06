Her er Paludans stemmesluger

63.114 danskere satte på valgdagen kryds ved Stram Kurs. Det gav 1,8 procent af stemmerne - og partiet var under 8.000 stemmer fra at nå over den magiske spærregrænse på 2 procent.

Og det var faktisk ikke kun partiformand Rasmus Paludan, der med 9.959 personlige stemmer, fik et godt valg. En del andre på liste P fik ganske hæderlige valg. Nummer to blev professor emeritus i udviklingspsykologi, Helmuth Nyborg, der fik 1047 stemmer i Østjyllands Storkreds. Det var eksempelvis kun 100 færre end Dansk Folkeparti- profilen Kim Christiansen, der røg ud af Folketinget.

Paludan scorer to millioner: Det skal de bruges til

Helmuth Nyborg kom efter over 40 år i den akademiske verden på Aarhus Universitet pludselig ind på den politiske landsscene i maj måned - og han har mod på mere.

- Grunden til, at jeg gik ind i politik, er, at vi er ved at lave en befolkningsudskiftning herhjemme - og den er jo ikke taget af - snarere tværtimod. Den accelererer.

- Og hvis ikke min børn skal have en fremtid i Danmark, hvor man smider homoseksuelle ud fra tagene og voldtager kvinder, så er der brug for en indsats, siger han.

Professor emeritus Helmuth Nyborg opnåede et godt valg som Stram Kurs kandidat i Østjyllands Storkreds. FOTO: Klaus Gottfredsen, Ritzau Scanpix

I følge 82-årig Helmuth Nyborg skal Stram Kurs holde et fællesmøde i næste uge i forbindelse med Folkemødet på Bornholm, hvorefter han vil afgøre, hvordan hans rolle fremover bliver i partiet .

- Vi har endnu ikke haft et fællesmøde i Stram Kurs - alt ting er gået meget stærkt - så det skal vi have i næste uge. Og så finder vi ud, hvordan vi skal gebærde os fremover, siger han.

Paludan-land Valgresultatet afslører også, at Rasmus Paludan og Stram Kurs er mest populære i Sjælland Storkreds, hvor der er 628.910 stemmeberettigede opdelt i disse kredse: Kalundborg, Greve, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund, Faxe, Køge, Lolland, Roskilde, Slagelse, Holbæk og Ringsted. I Sjælland Storkreds fik Stram Kurs 2,7 procent af stemmerne og slog partier som Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet. Dykker man ned i tallene i Sjælland Storkreds, så er Stram Kurs mest populær i Kalundborg. Her fik partiet 3,5 procent af stemmerne.

Stram Kurs - Top fem kandidater

Rasmus Paludan, Spidskandidat i Sjællands Storkreds

9.959 stemmer

Uddannelse/erhverv: Advokat

Meldte allerede på valgaftenen ud, at ham agter at føre Stram Kurs videre og stille op igen.

***

Helmuth Nyborg, Spidskandidat i Østjyllands Storkreds

1047 stemmer

Uddannelse/erhverv: Professor emeritus i udviklingspsykologi, arbejdede næsten 40 år på Aarhus Universitet.

***

Carsten Normann Munk, Spidskandidat i Sydjyllands Storkreds

890 stemmer

Uddannelse/erhverv: Fængselsbetjent

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Carsten Normann Munk,

***

Martin L. Christensen, Spidskandidat i Fyns Storkreds

840 stemmer

Uddannelse/erhverv: Tidligere medicinstuderende, planlægger at starte op igen.

Martin Christensen oplyser til Ekstra Bladet, at han lige nu ikke har nogen kommentarer til sin politisk fremtid.

***

Uwe Max Jensen, Spidskandidat i Nordjyllands Storkreds

698 stemmer

Uddannelse/erhverv: Journalist, Danmarks Journalisthøjskole, kunstner.

Er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.