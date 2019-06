Her er valgets vindere og tabere

Ekstra Bladet giver her en oversigt over valgets helt store tabere og vindere

Torsdagen aften stod det klart, hvilke 179 politikere, der de næste fire år skal have deres daglige gang på Christiansborg.

Partier som de radikale og SF fik særdeles gode valg og skal byde nye ansigter velkommen i folketingsgruppen, mens andre partier som Liberal Alliance og Dansk Folkeparti bløder mandater.

Det betyder, at de to partier skal sige farvel til flere prominente kollegaer. Hos Liberal Alliance opnåede partiets leder Anders Samuelsen eksempelvis -ikke genvalg, og derfor tog han konsekvensen torsdag ved at trække sig fra dansk politik på et pressemøde.

Ekstra Bladet giver dig her det fulde overblik over valget vindere og tabere.

Valgets topscorer:

Mette Frederiksen (S): Landets nuværende kongelige undersøger og måske kommende statsminister blev valgets største stemmesluger med 43.489 stemmer i Nordjyllands Storkreds. Ved valget i 2015 - før hun blev formand for Socialdemokratiet - fik hun 24.486 i Københavns Omegns Storkreds. Foto: Jens Dresling/ Ritzau Scanpix.

Slår formanden:

SF's gruppeformand Jacob Mark har helt uhørt fået markant flere stemmer end partiformand Pia Olsen Dyhr. Mark er opstillet i Sjællands Storkreds - og med 21.213 krydser ud for sit navn nærmest eksploderer hans stemmetal fra forrige valg, hvor han fik 2948 stemmer. Foto: Jens Dresling/ Ritzau Scanpix.

Vikaren tilgivet:

Efter sin fadæse i forbindelse med Europa-Parlamentsvalget 26. april, hvor SF's Karsten Hønge takkede pænt nej til en plads - trods opbakning fra næsten 20.000 danskere - var Karsten Hønge nervøs for, om han ville blive straffet af vælgerne i stemmeboksen onsdag. Men sådan skulle det ikke gå. 'Vikaren fra helvede' fik 4146 stemmer på Fyn - mod 2647 i 2015. Foto: Jan Sommer.

Taber - men vinder:

Lars Løkke Rasmussen måtte torsdag en tur til Amalienborg for at meddele Hendes Majestæt Dronningen, at han og regeringen ikke kan fortsætte. Trods overdragelse af magten, fik Venstre og Løkke selv et godt valg. Lars Løkke Rasmussen, der er opstillet i Sjællands Storkreds, fik 40.745 personlige stemmer (samlet set svarer det til en andenplads, kun overgået af Mette Frederiksen). Da Løkke genvandt nøglerne til Statsministeriet, som han havde haft udlånt til Helle Thorning-Schmidt, i 2015, fik han 33.393 stemmer. Foto: Martin Sylvest/ Ritzau Scanpix)

Ahlers i samme båd

Venstres uddannelses- og forskningsminister, Tommy Ahlers, stillede for første gang op til Folketinget. Og han debuterede med bravour. Den kendte iværksætter og mangemillionær fik ganske enkelt et fremragende valg i Københavns Storkreds, hvor han høstede 26.420 personlige stemmer. Det er kun overgået af Enhedslistens formand Pernille Skipper. Foto: Jens Dresling/ Ritzau Scanpix.

Nedtur:

Slagtet:

Dansk Folkepartis formand blev - lige som resten af partiet gjorde - savet midt over af vælgerne ved folketingsvalget. Selv om DF stadig er landets tredjestørste parti, blev de ikke størst i nogen af landets 92 valgkredse. Personligt fik Thulesen Dahl 23.119 stemmer - det svarer til en tilbagegang på 60 procent sammenlignet med 2015, hvor han blev valgets suveræne topscorer. Foto: Olivia Loftlund.

Omfarts-Kim:

Kampen for at anlægge en 377 millioner kroner dyr omfartsvej, blev muligvis det, der fældede Dansk Folkepartis trafikordfører Kim Christiansen. Nu er han selv kørt ud på et sidespor af vælgerne. I Østjyllands Storkreds fik Kim Christiansen - ved valget i 2015 indkasserede han 2874 stemmer.

Spænding i København:

Et af de 16 mandater, som Dansk Folkeparti må vinke farvel til, lander hos partiets 39-årige udlændingeordfører Martin Henriksen. Der var længe spænding om, hvorvidt det var Martin Henriksen eller gruppeformand Peter Skaarup, der skulle verfes ud af Folketinget. Omkring middagstid torsdag, erkendte Martin Henriksen dog sit nederlag. Foto: Jens Dresling.

Kuglestøderen udstødt:

Liberal Alliances store tilbagegang ved folketingsvalget rammer ikke alene partiformand, Anders Samuelsen, der i går måtte trække sig fra posten og dermed er en færdig mand i dansk politik. Men han er langt fra den eneste LA-profil, der må vinke farvel til Slotsholmen. Også LA's finans- og udlændingeordfører Joachim B. Olsen er ude. Foto: Phillip Davali/ Ritzau Scanpix.

Troede hun kunne gå på vandet: