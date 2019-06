Hjemme hos Mette F: Kom indenfor i hendes barndomshjem

Gennem en historisk lang valgkamp har Mette Frederiksen (S) taget turen mellem hovedstaden og Nordjylland adskillige gange for at sikre sig selv - og sit parti - en røvfuld stemmer i sin kamp for at blive statsminister.

Den socialdemokratiske partiformand plejer ellers at stille op i Københavns-området, men denne gang har borgerne i Nordjylland kunne sætte kryds ud for hendes navn.

Mette Frederiksen (S) fik en god krammer af sin far på valgdagen. Foto: René Schütze/Ritzau Scanpix

Sidste år skiftede hun nemlig kreds til Aalborg Øst, hvor hun selv er vokset op.

Dengang solgte hun sin barndommens gade som et socialt belastet område, men i virkeligheden boede hun det meste af sin barndom i en murermestervilla i et parcelhuskvarter, der dog stadig er et område med mange arbejdere.

Cykler til salg

I dag ligger der en cykelsmed og butik på grunden, men huset står der endnu, og den nuværende ejer, Keld Fuglsang, 55, inviterer Ekstra Bladets udsendte indenfor.

- Vi er i gang med at sætte det fuldstændigt i stand. Det er da synd, hvis sådan et fint hus skal stå tomt, siger han og peger på flotte gamle detaljer på facaden.

Keld overtog cykelbutikken efter ham, der i sin tid købte huset af Mette Frederiksens far. Huset har været lejet ud til forskellige beboere, lige siden familien Frederiksen flyttede derfra i 1989.

- Jeg har jo haft min butik her i snart 20 år, men jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle bo her. Men pludselig kunne jeg se idéen i det, og da vi så fik solgt vores hus i efteråret, fik vi travlt med at sætte det i stand, forklarer cykelsmeden.

Børn i kælderen

Huset er fra 1930 og er på 120 kvadratmeter plus en beboelig kælder, der blev brugt til børneværelser, dengang Mette Frederiksen boede her.

- De her værelser i kælderen, som vi går og sætter i stand nu, det har jo været Mettes. Hun og hendes bror havde værelse hernede, siger Keld og viser rundt i de små værelser, som endnu mangler den helt store tur.

Der er træpaneler på væggene og gennem vinduerne kan man skimte et par røde valgplakater.

- Ja, hun hænger jo her og kigger ind på sit barndomshjem, griner han, da Ekstra Bladets udsendte får øje på udsigten.

Under valgkampen har Mette kigget ind af vinduerne til sit gamle hjem - i hvert fald plakatudgaven af hende. Foto: René Schütze

Det er dog ikke alle kunder i cykelbutikken, der helt forstår, hvorfor en selvstændig forretningsmand har socialdemokratiske valgplakater i lygtepælene lige foran.

- Når de ser plakaterne udenfor, spørger de hvorfor. Folk forventer, jeg er V, når jeg er erhvervsdrivende, men jeg er arbejder, jeg er vokset op her i kvarteret, forklarer han.

Mettes barndomshjem

Han har selv sat sit kryds på husets tidligere beboer, og selvom det er længe siden, politikeren har boet her, har hun faktisk været forbi cykelbiksen siden.

- Jeg kender jo Mettes far, Flemming, og Mette er også kommet her, selvom det er ved at være mange år siden. Hun har ikke så god tid til at komme forbi længere, siger han med et glimt i øjet.

Gennem snakke med far Frederiksen, er han heller ikke i tvivl om, at det her hus er det sted, Mette selv betegner som sit barndomshjem.

- Når Mette snakker om sit hjem, så er det her.

Samlingssted

Familien boede i en lejlighed på Peter Freuchens Vej i Grøndlandskvarteret tæt på, da hun blev født i 1977. Siden flyttede de kortvarigt til den lille landsby Vester Hassing nord for Limfjorden.

Men de kom hurtigt tilbage til 9210 Aalborg SØ, og købte murermestervillaen på Mylius Erichsens Vej, da lille Mette var to år gammel.

Her boede de indtil 1989, hvor huset altså blev solgt til en cykelsmed for 700.000 datidskroner.

Murermestervillaen er ved at få den helt store tur, og der er ikke meget andet tilbage fra Mettes tid end træpanelerne på væggen. Den satte hendes far i sin tid op. Foto: René Schütze

I de ti år, familien Frederiksen huserede, blev villaen kendt som et livligt sted, hvor alle var velkomne, og den nuværende ejer får stadig masser af fortællinger fra dengang.

- Der kommer mange, som har kendt huset. De fortæller, hvad de har oplevet her. Det er festligt. De kommer med nogle gode og varme historier, siger Keld og uddyber.

- Det her var samlingsstedet for naboerne dengang. Det var bare her alle kom.

- Det giver en helt anden sjæl

Hans kæreste, Annette Berg, 55, håber på, at huset igen kan blive et samlingssted for familie, venner og naboer, når de er helt færdige med renoveringen.

- Vi er vant til, at det er os, der inviterer. Keld har en meget stor familie, hvor man kommer hinanden ved. Når vi er helt færdige med at sætte i stand til sommer, vil vi leje et stort telt og holde gilde, siger hun smilende.

Annette lægger ikke skjul på, at hun synes, det er et helt særligt hus, hun lige er flyttet ind i.

- Det er spændende at bo i hendes barndomshjem. Især hvis hun bliver statsminister. Det får pludselig en anden betydning, når et hus har en spændende fortid. Det giver en helt anden sjæl.

Her i kælderen havde Mette og hendes bror værelser som børn. Nu bruger Keld og Annette værelset her som køkken, mens de sætter det ovenpå i stand. Foto: René Schütze

Både hun og Keld mener, at Mette Frederiksen stadig er en ægte nordjyde. Og at hun kom fra et ægte arbejderhjem i et ægte arbejderkvarter i øvrigt.

- Selvfølgelig er Mette stadig nordjyde. Ting, de foregår bare derovre. Hvis Folketinget lå her i byen, boede hun jo her endnu, siger Keld og slår ud med armene.

Tager man et kig rundt i kvarteret, kan der også være noget om snakken. Hvis de nordjyske vælgere er kritiske overfor S-formanden, er det ikke umiddelbart på Mylius Erichsens Vej.

- Hvis du kigger på skiltningen her i bydelen, så er det bare Mette, Mette, Mette. Alle ved godt, at hun kommer herfra, siger han.

Mette, kom tilbage

Kælderen er ikke det eneste sted, Mette brugte masser af timer, da hun var barn, og cykelsmeden fortæller stolt, hvor i huset det ellers emmer af hende.

- Hendes far var forbi og kigge, da vi var ved at makke ovenpå. Han fortalte, at Mette og hendes bror elskede at lege gemme inde i skunkene oppe på førstesalen. Det fik de vist meget tid til at gå med.

Keld har med sit kryds selv gjort sit til, at Mette Frederiksen måske får mere travlt i fremtiden. Men udover det politiske har han alligevel et enkelt ønske til hende.

- Jeg håber på, at Mette en dag kommer fordi og ser det, siger han og fremviser stolt endnu en detalje i den snart gennemrenoverede murermestervilla.