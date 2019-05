Hønge dropper mandat: Jeg er ikke stolt af det

Giver vælgerne en lang næse: SF-profilen mener ikke, at opstillingen til Europa-Parlamentet var en fejl, men indrømmer, at han ikke er stolt af situationen

Karsten Hønge skal ikke nyde noget af at fortsætte sin politiske karriere i Bruxelles.

SF-profilen blev ellers stemt ind i Europa-Parlamentet af vælgerne, men han har valgt at droppe sit mandat. I stedet sender han pladsen videre til den SF’er, der fik tredjeflest stemmer ved fredagens valg, 21-årige Kira Marie Peter-Hansen.

Karsten Hønge går nu målrettet efter at blive valgt ind i Folketinget ved valget 5. juni.

– Alt tyder på, at det folketing, vi får, bliver noget af et oprørt hav at sejle i. Der er også noget, der tyder på, at vi får en noget større gruppe i SF. Så efter lange overvejelser er vi nået frem til, at jeg nok gør mere gavn der end i Europa-Parlamentet, siger Hønge til Ekstra Bladet og tilføjer om sin afløser i EU.

– Kira er den unge, grønne stjerne på vores venstrefløj. Hun har også fået et stærkt folkeligt mandat.

Ikke en fejl

– Var det så en fejl, at du overhovedet stillede op til Europa-Parlamentet?

– Nej, det synes jeg ikke. Det er altid nemt bagefter at finde ud af, hvad man skulle have gjort. Da vi for et år siden tog stilling til, at jeg skulle stille op, var vores bekymringer, hvordan vi fastholder vores ene mandat. Indtil for en måned siden var det fuldstændig urealistisk, at vi fik to mandater. Der er sket en hurtig udvikling, som jeg ikke havde taget højde for.

– Det lyder som noget taktisk fifleri, I har haft gang i. Det er vel ikke så ærligt over for vælgerne?

– Politik er meget andet og mere end det at blive valgt. Jeg har stillet op til masser valg, og jeg har flere gange sammenlignet det med et cykelhold. Der er brug for alle placeringer. Man får aldrig en på podiet, hvis man ikke støtter hinanden. Her var min opgave at være hjælperytter til Margrete Auken.

Fuld smæk

– Er realiteten ikke, at du aldrig har gidet til EU?

– Nej, jeg er dybt engageret i EU og europæiske spørgsmål. Men det kom sgu da bag på os, at det pludselig gik så fantastisk for SF.

– Du har et slogan, der hedder ’ikke mere pis'. Men er det her ikke at pisse på de folk, der har stemt på dig?

– Det synes jeg ikke. De får fuld smæk for skillingen ved at få et stærkt SF. Hvis man kun synes, at man får noget ud af at have stemt på dem, der kommer ind, så er der mange skuffede vælgere i alle partier, siger Hønge.

Han skynder sig dog at indrømme:

– Jeg er ikke specielt stolt af det her. Lad mig sige det ærligt: Det her skulle vi have klaret bedre. Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der knurrer derude og siger: ’Hvad er der nu, du har gang i Hønge. Det får du sgu ikke topkarakter for.’ Jeg ville da også knurre selv.