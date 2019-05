Hønge siger undskyld

SF's Karsten Hønge undskylder sin valgbrøler.

- En fortjent røvfuld skal man lære af, skriver han på Facebook.

Hønge er blevet kritiseret fra flere sider, efter at han mandag valgte at nedlægge sit mandat under et døgn efter at være blevet valgt ind i Europa-Parlamentet.

- Undskyld - det er den rette reaktion på tåbelige handlinger. Derfor denne opdatering, indleder han sit opslag med

- Jeg skulle have fortalt alle, og ikke kun på Fyn, at Folketinget havde min 1. prioritet.

Han beklager desuden over for de vælgere, han har skuffet.

Hønges mandat er givet videre til den 21-årige økonomistuderende Kira Marie Peter-Hansen (SF).

Hønge afgav løfte: - Bliver jeg valgt til EU, forlader jeg Folketinget

Foruden EP-valget stiller partiets politiske ordfører også op til Folketinget igen. Og mandag gjorde han det klart, at han prioriterer Folketinget og dermed dropper sit mandat i Europa-Parlamentet.

SF fik søndag et godt EP-valg og fordoblede antallet af mandater fra et til to. Men efterfølgende har sagen om Hønge skabt negative overskrifter.

