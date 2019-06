Ingen trøstende ord til forslået Sass: - Det er ganske fortjent

De lokale borgere har ikke svært ved at forstå, hvorfor vælgerne er flygtet fra Henrik Sass Larsen, der fik halveret sit personlige stemmetal på hjemmebanen i Køge.

Det stod klart, da Ekstra Bladet torsdag besøgte byens torv, hvor størstedelen af de adspurgte var enige om, at den socialdemokratiske politiker har været usynlig i valgkampen, og at både nye og gamle skandaler har påvirket vælgernes opbakning.

Den eneste undtagelse blandt de adspurgte var 68-årige Ditte Hansen, der mente, at skylden for Sass Larsens katastrofe-valg lå hos medierne, der har drevet 'heksejagt' på den 53-årige socialdemokrat.

Lisbeth Nielsen, 67 år

- Han er vel ikke så populær på grund af nogle ting, der er sket i fortiden, og nu har han så også været sygemeldt med depression. Jeg tror, det har været med til at skabe en negativ aura omkring ham. Han har heller ikke været særligt synlig i modsætning til mange andre kandidater i byen.

Ditte Hansen, 68 år

- Jeg tror, det skyldes dårlig omtale i pressen, hvor jeg føler, der har været en heksejagt mod ham. Det synes jeg ikke, han fortjener. Jeg synes, han har været en rigtig god repræsentant for partiet, og jeg kan godt forstå, hvis manden føler, at han har fået et dunk i hovedet. Jeg har hele tiden vidst, at det var ham, jeg ville stemme på.

Lau Winther, 53 år

- Man siger jo godt nok, at vælgerne kun kan huske, politikerne har lavet indenfor de seneste tre uger, men Henrik Sass Larsen har jo nok kvajet sig lidt her i Køge med en Bandidos-sag, og så er han jo heller ikke mødt op til de møder, han skulle. Når man ikke dukker op på sit arbejde, så påvirker det jo opbakningen fra vælgerne. Jeg synes, det er ganske fortjent, at han får en lussing fra vælgerne.

Leyla Üzen, 30 år

- Han har jo haft et par skandaler, og det tror jeg påvirker folks tillid. Den kan måske være svær at genskabe, når man først har misbrugt magten. Jeg har hverken set eller hørt ham i denne her valgkamp, så han har jo ikke gjort det godt nok. Man kan ikke lade være med at tænke, om han har givet op og overhovedet gider at kæmpe for det.

Frederik Härestrand, 24 år

- Jeg kender ikke noget til Henrik Sass Larsen bortset fra hans rolle i rockersagen. Jeg har faktisk heller ikke tænkt over, at han var en lokal kandidat.