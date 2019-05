Internettrolde påvirker parti-afstemning hos Ekstra Bladet

Internettrolde har manipuleret med den digitale valgdækning hos et af landets største onlinemedier.

Anonyme personer fra netforummet 4chan har pumpet flere tusinde falske stemmer ind i en afstemning blandt Ekstra Bladets brugere, der handler om hvilket parti, de vil stemme på.

Det viser en afdækning lavet af DR.

Ekstra Bladet har selv undersøgt sagen. Her konstaterer man, at flere tusinde stemmer kommer fra én enkelt IP-adresse og har derfor fjernet afstemningen.

- Vi må bare erkende, at vi har været en tand for naive i tilgangen til de her data, siger chefredaktør Poul Madsen til DR.

- Jeg påtager mig fuldt og helt ansvaret. Det er også derfor, vi stopper det og laver et nyt system.

Manipulationen med Ekstra Bladets afstemning startede under de første partilederdebatter på TV.

Her kunne brugerne gå ind og stemme på deres foretrukne parti.

Rasmus Paludans parti, Stram Kurs, var allerede ganske populært blandt avisens læsere, men i løbet af debatten nåede det op på 24 procent af stemmerne fra Ekstra Bladets brugere.

Det var dog ikke kun Stram Kurs, der fik et boost af anonyme internettrolde.

Dagen efter var det Kristendemokraterne, der stak af i Ekstra Bladets afstemning og tog førstepladsen fra Stram Kurs.

På få timer gik Kristendemokraterne fra at være et af de mindste partier i afstemningen til 23 procent.

Det er dog ikke muligt at fastslå, om det er de samme internettrolde fra 4chan/pol, der har givet tusindvis af stemmer til Kristendemokraterne.

Det internationale netforum ved navn 4chan/pol er kendt for at tiltrække unge fra vestlige lande med yderliggående politiske synspunkter, skriver DR.

Derudover er 4chan/pol kendt som hjemsted for anonym påvirkning af det politiske klima under valgkampe i en række lande.

- Der er kommet en stemning på 4chan/pol over de seneste år, hvor brugerne gerne vil være meget provokerende og hvor kvindehad, jødehad og fremmedhad er i fokus, fortæller Christian Mogensen, som er ekspert i 4chan hos Center for Digital Pædagogik.

- De vil gerne prøve at påvirke den politiske stemning ved at gøre f.eks. Stram Kurs større, end de egentlig er.

Danske brugere på 4chan opfordrer også folk fra andre lande til at deltage i danske onlineafstemninger.