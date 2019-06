Internt foto afslører S-toppens hotel-hykleri

Mette Frederiksens styregruppe på Christiansborg foretrækker hoteller med overenskomst. Men man kan gå på kompromis, hvis man også vil have mondæn havudsigt. Det fremgår af et svar fra partitoppen

Vi debatterer bl.a. her til morgen historien om, hvordan Mette Frederiksens topfolk tog på luksushotel. Producer: Martin Lorentsen

Socialdemokratiet erkender, at det er bedst at bo på hoteller, hvor der er en overenskomst. Men når partiets administrative topfolk samtidig vil mødes i fashionable omgivelser på Helenekilde Badehotel i Tisvilde, så må man gå kompromis med bevægelsens principper. Det fremgår af et svar fra S-toppen.

'En til to gange årligt har vi afholdt seminarer i den administrative ledelse ... Det har vi nogle gange gjort på konferencesteder, andre gange i privat regi. Desværre lykkes det ikke altid at finde steder med overenskomst, selvom det selvfølgelig er at foretrække’, lyder det i et sms-svar fra Socialdemokratiets souschef, Martin Justesen.

Blæste på overenskomst: Mettes topfolk tog på luksus-hotel

Han svarer dermed ikke på, hvorfor partiets topstrateger mindst to gange på kort tid har holdt seminarer på eksklusive hoteller uden overenskomst.

Et foto fra seminaret viser, hvordan spindoktorerne vil erobre magten med 'følelser' og 'autenticitet'.

Stabschefen

'Formen - MF - samler målgruppen', 'Drømmen - vil med magt - policy', hedder det blandt andet på et whiteboard i hjørnet af mødelokalet.

Fra venstre sidder tidligere skatteminister og politisk chef Thor Möger Pedersen, souschef Martin Justesen, konstitueret souschef Sara Vad, pressechef Mads Brandstrup og partisekretær Jan Juul Christensen.

Den eneste tilstedeværende fra styregruppen, som ikke er med på billedet, er stabschefen, Martin Rossen. Han er partiformandens nærmeste rådgiver og øverste chef for partiets administration.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Alternativ 1,3 kilometer væk: Biligere og med overenskomst Sankt Helene kursuscenter ligger 1,3 kilometer fra Helenekilde Badehotel. Og S-toppen kunne fremstå som røde helgener - og forbedre partikassen - hvis de havde valgt kursuscenteret. Der er nemlig overenskomst på Sankt Helene Kursuscenter ifølge 3F. Det fremgår også af siden okforhold.dk, hvor alle kan tjekke, hvorvidt steder har overenskomst. 1000 kroner billigere pr. person

Og samtidig er priserne mere overkommelige. Socialdemokraterne kunne derfor med ren samvittighed tilbringe halvandet kursusdøgn på Sankt Helene Kursuscenter til 2.095 kroner per person. På Helenekilde Badehotel er en konference over halvandet døgn knap 1000 kroner dyrere.

'Det er værd at gøre opmærksom på, at det billede fra seminariet, som Ekstra Bladet bringer, ikke er blevet delt med udenforstående. Det rejser selvfølgelig en række alvorlig spørgsmål, herunder ikke mindst om billedet er tilvejebragt ulovligt – f.eks. via hacking,' skriver Martin Justesen.

Poul Madsen: Meld det til politiet

Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen afviser alle beskyldninger om ulovlige metoder.

– De forsøger bare at aflede opmærksomheden fra historien og deres hykleri, siger Poul Madsen.

– Ekstra Bladet har selvfølgelig ikke hacket nogen eller på anden måde brudt loven. Hvis socialdemokraterne er blevet hacket, så skal de melde det til politiet, siger han.

Helenekilde Badehotel i Tisvildeleje er et foretrukket sted for jetsettet og folk i store, dyre biler. Den stenrige Kølpin-familie købte hotellet i 2001. Senere blev det renoveret af groft underbetalte polakker. Foto: Steen Wrem/Ritzau Scanpix