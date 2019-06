Irriteret Uffe: Får samme spørgsmål syv gange

Alternativet foreslår, at borgere skal kunne indbringe racismesager for en dommer uden om anklagemyndigheden. Men hvorfor skal man gå uden om anklagemyndigheden? Det spørgsmål fik Uffe Ekbæk syv gange under ét interview

- Hvorfor er det, anklagemyndigheden gør, ikke godt nok?

Sådan lyder spørgsmålet fra Ekstra Bladets tv-vært til Uffe Elbæk. Ikke en gang, men hele syv gange nåede spørgsmålet at falde under 'Ekstra Bladets Valgmorgen' - til tydelig irritation for Alternativets leder.

- Nu er det femte gang, du stiller det spørgsmål, udbrød han undervejs, men det fik ikke Ekstra Bladets vært til at give op.

Årsagen til de mange spørgsmål er en antiracistisk handleplan, som Alternativet præsenterede fredag.

Se også: Alternativet vil indskrænke ytringsfrihed: Flere skal straffes for racisme

Elbæk: Mest retfærdigt

I handleplanen foreslår partiet blandt andet, at borgerne selv skal kunne indbringe sager om racisme for en domstol - altså som et civilt søgsmål uden om politiets anklagemyndighed. I dag bliver racismesager rejst som straffesager af politiets anklagemyndighed.

Uffe Elbæk sammenligner injurier og racisme, når det kommer til at lægge sag an.

- Injurielovginingen giver mulighed for at du som borger kan sige, at du oplever at blive udsat for injurier, lyder det.

- Vi tror med de erfaringer, der er med injurieloven, at det er den model, vi synes er mest retfærdig over for den enkelte borger og det, den borger har oplevet.

Da racismeudspillet blev præsenteret onsdag, sagde Sikandar Siddique, partiets spidskandidat i Københavns Omegns Storkreds, at det nye udspil er mere demokratisk.

- Det er mere demokratisk at få prøvet sagerne ved domstolene. Anklagemyndigheden er for tilbageholdende med at rejse straffesager om racisme. Man tillægger ytringsfriheden for stor vægt. Jeg tror, det vil styrke den demokratiske retssikkerhed, hvis den enkelte borger selv kan anlægge sag om racisme ved domstolene, lød det fra ham torsdag.