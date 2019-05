Jakob Ellemann svarer på formandsrygter

Miljø-og Fødevareminister Jakob-Ellemann Jensen(V) deltog i dag i en AMA på reddit, hvor han blandt andet løftede sløret for formandsdrømme, Paludan og sin fars valgnederlag i 1998

Miljø-og Fødevareminister Jakob-Ellemann Jensen(V) mener, at Stram Kurs leder Rasmus Paludan mest af alt trænger til en krammer - og han afviste ikke kategorisk, at han kunne være Venstres nye formand.

Det kom frem i dag, da deltog i en såkaldt AMA på reddit, hvor brugerne kan stille spørgsmål om alt.

En bruger ville eksempelvis vide: Hug, Fuck, Marry(kramme, knalde, gifte sig, red.) Rasmus Paludan, Zenia Stampe, Pernille Skipper.

Hvortil Ellemann svarer:

- Det bliver simpelthen et stort nej tak herfra, selvom jeg gerne giver både Pernille og Zenia en krammer. Paludan er dog den, der lader til at trænge mest til den.

Jakob Ellemann-Jensen(V) blev også spurgt om:

-Hvilket af de til valget opstillede partier, føler du, i højest grad vil trække Danmark i en negativ retning, såfremt de skulle få indflydelse som enten regeringsparti eller som parlamentarisk grundlag for en regering?

Her pegede Ellemann igen på Paludans parti:

- Stram Kurs.

Venstres nye formand?

Et af spørgsmålene gik på rygterne om Ellemanns mulige kandidatur til at at være Venstres nye formand.

-Skal du være Venstres nye formand?

Det afviste Ellemann, men ikke kategorisk:

- Det tror jeg bestemt ikke.

Ellemann blev også spurgt til ting internt i Venstre. En bruger ville vide:

- Hvilken lars løkke er mest troværdig?

- Lars Løkke Rasmussen

- Kan det passe, at der er mange problemer internt i venstre?

- Nixen. Der er lidt knas og lidt udfordringer fra tid til anden.... Du ved “Mor og Far skændes ikke - vi diskuterer.”, lød det fra Jakob Ellemann.

Fars valg nederlag

Ekstra Bladets legendariske forside fra 1998, hvor en sejrssikker Uffe Ellemann-Jensen udtaler sig. Dagen efter tabte han et historisk tæt valg til Poul Nyrup Rasmussen(S). FOTO: EB

En bruger spurgte også ind til hans far Uffe Ellemann-Jensen, der var snublende tæt på at blive statsminister ved valget i 1998.

- Hvor længe tror du, at din far var blevet siddende som statsminister, hvis han havde vundet over Nyrup i 1998?

- Han havde stadig siddet der endnu ;)

- Jeg er ærgerlig over, at din far ikke vandt i 1998. Hvordan oplevede du det dengang?

- Jeg sad og så valgresultaterne sammen med nogle venner. Vi skiftede i mellem TV2 og DR. Jeg gik hjem i nedtrykt stemning fordi jeg troede den var hjemme.

Et andet spørgsmål om politisk ståsted lød:

- Hvis partiet Venstre ikke fandtes, hvor ville du så personligt sætte dit kryds næste uge ???

Her svarede Ellemann:

- Det er eddermame et godt spørgsmål..... Det har jeg ikke noget hurtigt svar på, men det ville nok være ét af de andre regeringspartier.