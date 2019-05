Jakob kæmper for klimaet: Fik genial idé

Som et led i klimakampen opdrætter Jakob Rukov titusindvis af fårekyllinger i container i København

- Opdræt af fårekyllinger udleder 100 gange mindre CO2 end produktion af oksekød. Vildt ik', kommer det fra stifter af fårekyllingfarmen Bugging Denmark, Jakob Rukov, da Ekstra Bladet møder ham i København NV.

Den monotone og cikadelignende sang virker nærmest meditativt og leder tankerne hen på en sommeraften sydpå. Lugten minder mest af alt om et terrarie og slår som en forhammer, da døren til den grønne container går op.

Æggebakke på æggebakke er opstablet i klare kasser på metalreolen langs containervæggen, så der kan holdes et vågent øje med, om krybene vokser efter planen. Hver kasse indeholder 3000 styk, som snart skal høstes.

Den grønne container i København NV indeholder Danmarks første urbane fårekyllingfarm. Foto: Linda Johansen

- Vi skal væk fra den opfattelse, at byen er er sted, man kører fødevarer ind og affald ud. Her er fårekyllinger ideele, da de kræver lidt plads, de vokser hurtigt, og de er stort set altædende, siger Jakob.

Alternativ til ristede løg

I containeren opdrættes der fårekyllinger - masser af fårekyllinger - til spisning. Og det er der flere grunde til, forklarer den miljøbevidste stifter.

- Ud over CO2-besparelsen bruger man kun 8 liter vand per kilo fårekylling. Til sammenligning bruger man 15.000 liter vand per kilo oksekød, tilføjer Jakob og hiver en af kasserne ned på containerens gulv og fremviser en af de fårekyllingbefængte æggebakker.

Fårekyllinger kræver lidt plads, de vokser hurtigt, og de er stort set altædende, hvorfor de er ideele som produktionsdyr, mener Jakob Rukov. Foto: Linda Johansen

- Det gælder om at tænke kreativt, når man skal spise fårekyllinger. Bland dem i en salat, en pesto eller brug dem oven på en kartoffelmad i stedet for de ristede løg, lyder det videre, inden Jakob rækker ud efter et lille skrin med bagte fårekyllingerne på reolhylden.

Han forklarer, at vi i Danmark har en kulturel barriere overfor indtagelsen af insekter, og at det psykologiske aspekt altså spiller en stor rolle hos folk.

- Udfordringen ligger i det første insekt, påpeger han og rækker skrinet frem. Bon appétit - en knasende konsistens og en kombineret smag af nød og hundefoder må være beskrivelsen af bagt fårekylling.