Jensens møgdag: På Løkkes pinebænk

Løkke bliver hængende: Valget har absolut ikke leveret godt nyt for Kristian Jensens bestræbelser på at blive formand for Venstre

Kristian Jensen formands-drømme har lidt et alvorligt knæk oven på onsdagens valg.

Venstre gik frem, så Lars Løkke var glad, men da de personlige stemmetal kom torsdag fik næstformanden i Venstre en vælgerhammer i hovedet.

Næstformanden og kronprinsen har ellers længe stået på spring til at overtage den øverste post i Venstre. Han har blot ventet på, at Lars Løkke Rasmussen skulle træde tilbage efter et eventuelt valgnederlag.

Men Løkke har absolut ingen planer om at smutte fra formandsposten. I stedet holder han Kristian Jensen på pinebænken.

Efter solid fremgang til Venstre har Løkke erklæret, at han er klar til at gå efter statsministerposten.

Leder af oppositionen

I det hele taget har formanden været i hopla oven på det flotte resultat til Venstre, og dagen efter valget satte han trumf på efter et besøg hos dronningen.

På spørgsmålet om, hvad han vil gøre, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister, svarede Løkke:

– Så bliver jeg leder af oppositionen

– Og det bliver du ved med at være?

– Ja, indtil jeg ikke er det længere, fordi vi har generobret regeringsmagten.

Internt i Venstre bliver denne melding da også udlagt som rigtigt dårligt nyt for Kristian Jensen.

Løkke er ganske enkelt ved at smadre hans formandsdrøm ved at blive hængende på posten.

Ellemann i spil

Samtidig spøger en joker i kulissen, nemlig Jakob Ellemann-Jensen.

Som afsløret i Ekstra Bladet har Søren Pind og Carl Holst arbejdet på, at Ellemann skal bringes i spil som Venstres næste formand.

Ellemann har ifølge Ekstra Bladets kilder endnu ikke gjort sin stilling op, men som tiden går, kan hans formands-ambitioner modnes, lyder vurderingen.

For slet ikke at tale om stemmeslugeren Inger Støjberg.

Tidligere har hun ikke afvist at gå efter formandsposten. Hendes formidable valg har givetvis ikke dæmpet ambitionerne.

Fik tæsk af Støjberg

Støjberg satte Kristian Jensen eftertrykkeligt til vægs i deres interne opgør i Vestjyllands Storkreds.

Næstformanden, der utrætteligt har deltaget i det ene vælgerarrangement efter det andet, endte på lunkne 10.759 personlige stemmer.

Støjberg sikrede sig omvendt et kanon-resultat med 28.420 personlige stemmer.

En bet for Kristian Jensen, der har haft sin store popularitet blandt de jyske vælgere som et trumfkort i sin bestræbelse på at blive ny formand.

Nu ser det unægtelig ud til, at Støjberg har overtaget denne trumf.

Inger støjberg vs. Kristian jensen Inger Støjberg fik 28.420 personlige stemmer ved valget i onsdags. Kristian Jensen mønstrede kun 10.759 stemmer ved valget. Inger Støjberg gik frem i alle 11 valgkredse i Vestjyllands Storkreds. Kristian Jensen gik personligt tilbage i otte ud af de 11 valgkredse. I Kristian Jensens hjemby, Lind ved Herning, gik Venstre 2,2 procent frem. Inger Støjberg stod for en stor del af fremgangen. Hun gik fra 161 stemmer i 2015 til 305 i onsdags. Næstformanden gik tværtimod tilbage blandt sine naboer – fra 893 til 767 personlige stemmer.

Venstres grå eminence: Mange vil drøfte valget

Peter Gæmelke, Venstres forretningsudvalgsmedlem og grå organisatoriske eminence, afslører i sine svar til Ekstra Bladet, at Kristian Jensens dårlige valg er noget, som mange internt i partiet vil drøfte.

– Hvad siger du til, at Inger Støjberg får så mange flere stemmer end Kristian Jensen. Og også Jakob Ellemann får et meget flot valg. Hvad siger du til deres stemmetal?

– Jamen, jeg synes, at de allesammen har fået fantastiske stemmetal. Men Venstre har et velfungerende formandskab. Og det er vi rigtig glade for, fastslår Peter Gæmelke.

– Tidligere sagde du til et andet medie, at de her stemmetal gav anledning til drøftelser internt i partiet. Hvad mente du med det?

– Jamen, det var en konsekvens af, at en journalist ringede til mig, og så svarede jeg, at det er noget, som nogen ønsker at drøfte. Der er mange, der vil drøfte det. Men det ændrer ikke ved, at vi har et fantastisk formandskab. Og det står vi fast på.

Kristian Jensen: Har brugt tid i andre kredse

Kristian Jensen er tilfreds med sine knap 11.000 personlige stemmer, selvom han end ikke er på listen over Venstres ti største stemmeslugere.

Folk som Anni Matthiesen og Michael Aastrup Jensen, der ikke har været ministre, får flere stemmer end den fungerende finansminister.

Kristian Jensen har ikke ønsket at stille op til interview med Ekstra Bladet, men over for DR forklarer han den smuldrende opbakning med sin rolle i Venstre.

– Jeg har som næstformand for Venstre en opgave i, at alle kandidater får et godt valg. Derfor har jeg brugt rigtig meget tid væk fra Vestjyllands Storkreds i denne valgkamp, siger han.

– Jeg kan se nu, at det koster på det personlige stemmetal, men til gengæld har jeg været med til at sikre Venstre en fremgang på ni mandater.

Næstformænd er tabere

Folk omkring næstformanden har da også travlt med at vise tal for tidligere næstformænds stemmetal i Venstre.

Ved det sidste valg som næstformand i 1998 – før han blev formand – fik Anders Fogh 2318 færre personlige stemmer.

Lars Løkke gik 7671 stemmer tilbage ved sit sidste valg som næstformand i 2007.

Kristian Jensen tabte 3269 stemmer – men det er altså ingen hindring for at overtage formandsposten i Venstre ifølge Jensen-lejren.