Joachim B. flytter sit valg til Pornhub

I disse dage kæmper politikerne med at ramme vælgerne med deres budskaber.

Folketingsmedlem Joachim B. Olsen (LA) har betalt for en annonce på pornohjemmesiden Pornhub med teksten, 'Når du er færdig med at gokke, så stem på Jokke'.

Det bekræfter han overfor Politiken på sjettedagen for valgkampen, som varer frem til onsdag 5. juni.

- Data viser, at mange danskere ser porno. Og vi skal jo være der, hvor danskerne, de er. Og så kunne vi jo tilmed gøre det en sjov måde. Vi synes selv, det er ret sjovt, siger han.

Sådan ser en af annoncerne ud.

Sammen med sit kampagnehold har han kontaktet pornohjemmesiden, hvorefter de så har lanceret en kampagne, der bliver vist til brugere, der befinder sig i Danmark.

Ligesom med andre annoncer, kan man målrette annoncen til at ramme dem, der søger på bestemte kategorier.

- Vi har lagt os i den bløde ende. Vi har prøvet at ramme der, hvor danskerne, de er flest, siger Joachim B. Olsen.

Han har godt overvejet, at det kan ramme ham negativt, men fremhæver, at både han selv og hans omgangskreds synes det er en sjov måde at ramme vælgerne på.

På internettet florerer en falsk annonce fra Alternativet, der påstås også at stamme fra samme pornohjemmeside.