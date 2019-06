Karsten Hønge reddet

Folketingsmedlemmet Karsten Hønge blev voldsomt upopulær blandt flere politikerkolleger, da han efter europaparlamentsvalget meddelte, at han ikke havde tænkt sig at tage til Bruxelles alligevel.

Men hos SF's vælgere på Fyn, hvor han er opstillet til Folketinget, har affæren tilsyneladende ikke påvirket hans popularitet. Tværtimod.

Optællingen af de personlige stemmer har vist, at Karsten Hønge øgede sit personlige stemmetal fra 2647 til 4146.

Dermed havde han pæn margin til den næsthøjest scorende SF'er på Fyn, Line Mørk. Hun fik 2848 stemmer.

Karsten Hønge selv havde ellers så sent som på valgdagen frygtet, at hans beslutning efter EU-valget ville få konsekvenser.

- Hvis man har gjort sig fortjent til en røvfuld, skal man ikke klynke, når man får den, lød det onsdag over for TV2 Fyn.

Hønge: - Fortjent røvfuld

Her fortalte han, at han godt vidste, han havde kvajet sig, og at det var forståeligt, hvis vælgerne straffede ham.

Men det lader det altså til, at de ikke har gjort i udpræget grad, og 'vikaren fra helvede' sikrer sig dermed endnu en valgperiode i Folketinget - og kan med lidt mere ro i sindet følge 21-årige Kira Marie Peter-Hansens gang i Europa-Parlamentet.