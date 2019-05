KD-Isabella sammenlignede abort med terror: Undskyld!

I november 2015 mistede 129 mennesker livet under et terrorangreb i den franske hovedstad Paris.

I den forbindelse valgte Isabella Arendt at sammenligne de mange ofre med antallet af 'uskyldige mennesker, der mister livet', der mister livet i en abort i Danmark.

- Det har jeg blankt undskyldt. Og det gør jeg gerne igen: undskyld, lyder det fra Isabella Arendt.

En klar fejl

- Det var en klar fejl, og jeg fik nogle tæsk for den. Men jeg er bare nødt til at sige: politikere er også mennesker - og alle mennesker begår fejl.

- Jeg blev så ked af det, da jeg fandt ud af, at folk var blevet såret over min udtalelse. Jeg kom grædende hjem fra studiet, for det var slet ikke min intention at såre nogen. Derfor undskyldte jeg med det samme.

Her er Isabella Arendts tweet, hvori hun sammenligner ofre for terror i Paris med fostre, der - ifølge hende - mister livet ved abort. Screendump/Twitter.com

Lærerigt

- Hvordan var det for dig - en klassisk 12-tals-pige - pludselig at indse, at du havde begået en fejl og såret en masse mennesker?

- Det var bestemt ikke behageligt, men meget lærerigt. Og jeg kommer til at begå fejl igen - for det gør mennesker.

Taget som gidsel

Helt generelt er 26-årige Isabella Arendt træt af, at hun igen og igen skal forholde sig til spørgsmålet om fri abort i Danmark.

- Det er sindssygt irriterende, fordi det er en debat og mærkesag, der slet ikke er mig. Jeg er ikke en af dem, der siger, at Kristendemokraternes eksistensberettigelse ligger på abortområdet. Det er slet, slet ikke noget, jeg interesserer mig for.

- Det er vildt frustrerende, at jeg bliver pålagt en dagsorden, som ikke er min. Jeg føler mig taget som gidsel, siger Isabella til Ekstra Bladet.

På trods af det, kunne Ekstra Bladet i sidste uge fortælle, at den unge fungerende partileder i marts 2016 deltog i en anti-abort-konference.