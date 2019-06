Klima-Connie hidkaldt til Mettes regeringsforhandlinger

Midt i regeringsforhandlingerne mellem Socialdemokratiet, de radikale, SF og Enhedslisten, er en overraskende gæst nu dukket op hos Mette Frederiksen.

De konservatives tidligere klimaminister og klimakommissær i EU, Connie Hedegaard, er tirsdag eftermiddag indbudt af S-formanden til møde i Landstingssalen på Christiansborg med Frederiksens forhandlinsgdelegation.

Det sker ifølge Ekstra Bladet, fordi Mette Frederiksen vil 'lytte til valgets tale' om klima- og miljøkrisen.

Derfor vil Frederiksen også bruge de igangværende forhandlinger til at lytte til eksperter og erfaringer, ud over at hun løbende mødes med de røde partier, som i disse dage deltager i forhandlingerne.

Mette Frederiksen fanget ved forhandlingslokalet på Christiansborg tidligere tirsdag. Foto: Mads Claus Rasmussen

Talte klima i går

Mandag mødtes Socialdemokratiet med de tre røde partier i blokken for at drøfte klima og miljø. Her bestod forhandlingsdelegationen ud over Mette Frederiksen af tidligere landbrugs- og fødevareminister Dan Jørgensen samt Mette Frederiksen og Nicolai Wammen.

Det er samme trio, der mødes med Connie Hedegaard tirsdag eftermiddag, efter Mattias Tesfaye, som tidligere deltog i forhandlinger om udlændingepolitik, er skiftet ud med Dan Jørgensen.

Også Mette Frederiksens rådgiver, Martin Rossen, er med til mødet.

Senere tirsdag mødes Socialdemokratiet med Alternativet, der ellers ikke har været indbudt til regerlingsforhandlingerne, da Uffe Elbæks parti udgør deres 'egen blok'.

ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der ikke planer om, at den konservative Connie Hedegaard bliver tilbudt en rolle i den formodentlig kommende S-ledede regering.