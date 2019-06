Kommentator: Pia færdig som formand

Henrik Qvortrup spår ikke Pia Kjærsgaard store chancer for at blive siddende som formand for Folketinget. I stedet peger den poliske kommentator på Marianne Jelved og to erfarne socialdemokrater

20. juni skal posten som Folketingets formand uddeles, og hvor der engang var tradition for, at formanden kunne blive siddende, så ser det denne gang ud til, at Pia Kjærsgaard må afgive pladsen.

Det vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup, der ikke mener, at DF-nestoren har den fornødne opbakning blandt Folketingets øvrige partier.

- Polemiske udmeldinger

- Der har været tradition for at lade Folketingets formand sidde, men den tradition har altså været baseret på, at den siddende formand har hele Folketingets tillid og opbakning, og det gør sig ikke gældende for Pia Kjærsgaard, siger han og tilføjer, at hendes noget bramfri tilgang har medført utilfredshed i dele af folketingssalen.

- Hun har jo på en eller anden måde håndteret formandsskabet på en helt ny måde, hvor hun blandt andet har brugt det som en platform for nogle meget polemiske udmeldinger ikke mindst på de sociale medier. Så at hun skulle nyde opbakning fra alle Folketingets partier, det kan man godt glemme.

Herunder kan du læse en samling af episoder, hvor Pia Kjærsgaard har været ude med riven i sin tid som Folketingets formand.

Revser Mutter Skrap: - Har Pia tabt sutten?

'Jelved er et godt bud'

Det er flertallet i det nye folketing, der skal bestemme, hvem der skal være formand, og ifølge Qvortrup er det mest sandsynligt, at flertallet kommer til at pege på enten en socialdemokrat eller - mest sandsynligt - på Radikale Venstres veteran Marianne Jelved.

- Det kan sagtens tænkes, at hun bliver den betaling, som skal til for at smøre partiet det sidste stykke vej, siger han,

- Hvad er det, der gør Marianne Jelved til en oplagt kandidat til posten?

- Hun har 20-30 års erfaring, hun har været minister, og jeg tror ikke, du kan finde en person i Folketinget, som ikke har tillid til Marianne Jelved. Hun er et godt bud, og det ville også være en fjer i hatten for Radikale Venstre, hvis de kunne få formandsposten, og de har jo også haft den før, siger han og tilføjer, at også mindst to socialdemokrater er i spil til posten.

Formandspost som lokkemad

- Det kunne enten være Henrik Dam Kristensen eller Mogens Jensen, men så ville man skulle finde en anden kulturminister, siger Ekstra Bladets politiske kommentator, der heller ikke vil dømme Pia Kjærsgaard helt ude, selvom hendes parti er gået tilbage.

- Jeg betragter det ikke som særlig sandsynligt, men der er også tradition for, at formandsposten kan blive brugt som en slags betalingsbrik i det politiske spil, der er gået i gang nu. Det kan være en mulighed, at Mette Frederiksen får brug for på en eller anden måde at lokke DF over og hjælpe sig, hvis forhandlingerne bliver meget indviklede. Så kunne en formandspost være noget, man kunne handle med.

Se også: DF-profil til angreb på Løkke: - Usselt

Pia raser mod DR: - Elendigt publikum