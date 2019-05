Kommentatorer: Rasmus Paludan har kurs mod Folketinget

Det indvandrerkritiske parti Stram Kurs og dets leder, Rasmus Paludan, har nu en reel chance for at blive valgt ind i Folketinget.

Det vurderer to politiske kommentatorer, efter at Stram Kurs tirsdag har fået sin hidtil bedste måling i valgkampen.

I den seneste måling, som analyseinstituttet Voxmeter har foretaget for Ritzau, fremgår det, at Stram Kurs ville få 2,8 procent af stemmerne, hvis der var valg i morgen.

Spærregrænsen ligger på to procent.

- Jeg synes, der tegner sig et stadigt klarere billede af, at Stram Kurs har en chance for at komme i Folketinget, siger Helle Ib, politisk kommentator på Dagbladet Børsen.

Samme opfattelse har Thomas Larsen, der er Berlingskes politiske kommentator.

- Paludan står med en regulær chance for at komme i Folketinget. Og det kan vi også se med den i virkeligheden relativt stabile støtte, han har haft fra en del af vælgerne, siden valgkampen gik i gang, siger han.