Kristendemokraterne får ikke 'sikkert' mandat

Det ser ikke ud til, at Kristendemokraterne kommer ind i Folketinget denne gang.

Kristendemokraterne ligger på landsplan lige under spærregrænsen i prognoserne. Partiet har håbet på at kunne samlet stemmer nok til et kredsmandat i Vestjyllands Storkreds, der så alligevel kunne sende partiet i Folketinget.

Længe i løbet af valgaftenen så det ellers ud til, at mandatet var så godt som hjemme.

Men det er ikke sket, da partiet var 189 stemmer fra kredsmandatet.

Med stemmerne talt op i storkredsen står det klart, at Kristendemokraterne ikke får et kredsmandat.

Partiet klarede sig ellers godt i Ringkøbingkredsen, hvor det har fået over 3300 stemmer - hvilket svarer til 16,4 procent af stemmerne i kredsen.

Kun Venstre og Socialdemokratiet er større i den kreds.

Ringkøbingkredsen er en del af Vestjyllands Storkreds. Her er Kristendemokraternes profil Kristian Andersen opstillet.

