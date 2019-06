Kristendemokraterne misser spærregrænse ifølge prognose

Kristendemokraterne ser alligevel ikke ud til at klare spærregrænsen, viser DR-prognose. Partiet når med 1,9 procent af stemmerne ikke over spærregrænsen.

Valgstedsmålinger fra både DR og TV2 viste ellers tidligere på aftenen, at partiet ville komme i Folketinget for første gang i 18 år.

Spærregrænsen ligger på 2 procent, og dermed balancerer Kristendemokraterne på grænsen.

Får partiet ikke sneget sig over de vigtige 2 procent, har de dog alligevel en chance for at komme i Folketinget ved hjælp af kredsmandater.