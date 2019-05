Kristendemokraternes formand melder sig syg til partilederdebat

Med meningsmålinger på omkring 1,0 procent er Kristendemokraterne i overvejende fare for at falde for spærregrænsen på 2,0 procent.

Den situation har fået Kristendemokraterne til at forsøge at stille andre end landsformand Stig Grenov op til partilederdebatter på tv. Det ønske har både DR og TV2 afvist.

Tirsdag aften blev det dog alligevel en anden end Stig Grenov, der repræsenterede Kristendemokraterne i partilederdebatten på TV2. Stig Grenov meldte nemlig afbud på grund af sygdom, oplyser TV2.

I stedet var partiets næstformand, Isabella Arendt Laursen, klar til at medvirke. Det skete med kort varsel, da Stig Grenov var rask nok til at deltage i aftenens første partilederrunde på DR1. Den foregik fra 19.00 til 20.20.

Efterfølgende blev Stig Grenov syg og meldte afbud til TV2.

Dagbladet Holstebro-Struer har tidligere beskrevet, at Kristendemokraterne har prøvet at få lov til at få den 51-årige efterskoleforstander og byrådspolitiker Kristian Andersen til at repræsentere partiet i partilederrunderne.

Mens Kristendemokraterne ifølge meningsmålingerne står til at falde for spærregrænsen, så kan Kristian Andersen måske komme i Folketinget på et kredsmandat.

Stig Grenov vurderede over for avisen, at det ville være den rigtige beslutning at satse udelukkende på hans vestjyske partifælle i partilederrunderne.

- Kristian kan bruge de direkte tv-debatter som en platform til at tale sig ind i hjerterne på de vestjyske vælgere, som gerne vil have et borgerligt alternativ. Han er en fremragende debattør, og jeg i er ikke i tvivl om, at han kan gøre en forskel, sagde Stig Grenov til Dagbladet Holstebro-Struer.

Kristian Andersen fik flest stemmer af alle politikere i Ringkøbing-Skjern Kommune ved kommunalvalget i 2017.

Ritzau har forsøgt at kontakte Stig Grenov, men det har ikke været muligt at få en kommentar.

Ved en lignende debat i 2015 var Grenov nødt til at udgå midt i udsendelsen. Ifølge Stig Grenov skyldtes det dehydrering i det skarpe tv-lys.