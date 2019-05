Kristian Jensen: Sass vil ikke møde mig

Nuværende finansminister Kristian Jensen (V) har flere gange forsøgt at byde manden, der håber på at overtage hans ministerium, op til dans - men Henrik Sass Larsen vil ikke

Når Henrik Sass Larsen - som Ekstra Bladet i dag fortæller - ikke møder vælgerne, så undviger han fra et ’godt, demokratisk princip’.

Det mener finansminister Kristian Jensen (V), som har været til 84 arrangementer indtil nu i valgkampen.

Til sammenligning har manden, der gerne vil sætte sig for bordenden i Finansministeriet efter valget, Henrik Sass Larsen, været ude at møde vælgere tre gange under valgkampen.

Fredag formiddag brugte Henrik Sass Larsen - iklædt solbriller og afslappet tøj - på en indkøbstur. Samtidig var hans finansminister-konkurrent, Kristian Jensen, på virksomhedsbesøg og med debatter. Privatfoto.

Kristian Jensen undrer sig over, at Sass Larsen ikke vil møde ham til en god, gammeldags politisk debat.

– Vi har prøvet flere gange at få en debat med Henrik Sass Larsen, men det er desværre ikke lykkedes, siger nuværende finansminister Kristian Jensen.

– Hvad er reaktionen, når I inviterer?

– Vi har fået et nej og en henvisning til, at vi må debattere med andre socialdemokrater. Det gør vi så, men jeg synes, det er ærgerligt.

– Man må vel føre valgkamp, som man har lyst til?

– Ja, men jeg synes, det er mest ordentligt at stille sig til rådighed i debatter. Danskerne skal kunne høre vores argumenter op mod hinanden, forklarer Kristian Jensen.

Ikke syg længere

Sass oplyste i februar, at han har lidt af en depression i løbet af efteråret 2018. Derfor undersøgte Venstre – via fælles bekendte – om Sass Larsen nu igen var ved godt helbred, før man udfordrede offentligt.

Sass Larsen er i dag okay ifølge meldingerne fra Socialdemokratiet. Han er sågar robust nok til at blive finansminister efter valget, har han sagt.

Sass genopstået

Efter at have læst Ekstra Bladet, har Henrik Sass Larsen - der i øvrigt har fødselsdag i dag - været på Facebook for at understrege, at han bestemt møder vælgerne - uden dog at nævne, hvor han møder dem.