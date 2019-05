Kristian Jensen står ved velfærdsløfte trods mindre udgiftspres

Selv hvis presset på de offentlige udgifter frem mod 2025 bliver mindre, holder Venstre fast i sit velfærdsløfte på 69 milliarder kroner.

Det siger finansminister Kristian Jensen (V) som kommentar til en ny beregning fra den liberale tænketank Cepos.

- Hvis der er kommet sådan en prognose, så tyder det på, at udgiftspresset bliver en lille smule mindre.

- Det vil være glædeligt, men vi har stadigvæk fastholdt de 69 milliarder som vores velfærdsløfte til danskerne, siger han.

Beregningen fra Cepos bygger på en ny befolkningsfremskrivning for de næste 40 år.

I den forudsiger Danmarks Statistik, at der i 2025 vil være færre børn, unge og ældre, end man hidtil har regnet med.

Ifølge Cepos vil det betyde, at et øget pres på de offentlige udgifter vil ligge på 17,5 milliarder kroner i 2025.

Det er tre milliarder mindre end Finansministeriets seneste prognose fra april, hvor vurderingen lød på 20,5 milliarder kroner.

Dækker lige nøjagtigt

Venstres velfærdsløfte - akkumuleret eller ej - dækker lige nøjagtigt de øgede offentlige udgifter fra Finansministeriets prognose.

De ekstra penge, der bliver frigivet i Cepos' beregning, vil Kristian Jensen indtil videre ikke pege i retning af et specifikt politisk projekt.

- Vores udgangspunkt er stadig det velfærdsløfte på 69 milliarder kroner, som vi har givet.

- Det er klart, at hvis trækket bliver mindre, er der også råd til at kigge på, hvor man kan forbedre ting henne, siger han.

Kristian Jensen tilføjer, at han først vil lade ministeriet lave en gennemregning af befolkningsprognosen, før han med sikkerhed vil sige, hvor vi lander henne.

Og så er det også vigtigt at lade nogle af pengene være til en "buffer", siger han.

- Jeg tror ikke, at nogen politiker helt ædrueligt vil påstå, at man kan sige nu, alt hvad der kommer til at ske.

- Og derfor er det en god idé, hvis der er en lille smule luft til nye initiativer undervejs, siger finansministeren.

Ifølge Danmarks Statistiks fremskrivning vil der i 2025 være 19.000 færre i alderen 0-24 år, end der er nu. Tilsvarende vil gruppen af personer på 65 år eller mere være 7000 mindre end i år.