Kritiserer LA-minister: Løkke vil genindføre populært broløb

Hvis Venstre vinder valget, kan man måske endnu engang løbe over Storebælt i det populære motionsløb, som dog blev sløjfet af transportminister Ole Birk Olesen (LA) i 2017.

Det fortalte statsminister Lars Løkke Rasmussen under et pressemøde i Korsør, hvor også løbets arrangører deltog. Løbet blev ellers nedlagt på baggrund af en anbefaling fra Vejdirektoratet.

- Vi i Venstre er sådan set tilhængere af Broløbet og har været det hele tiden. Og hvorfor har vi så ikke tilladt det? Der følger nogle beføjelser med at være minister. Det er transportministerens kompetencer at tage stilling til det her. Den sag afgjorde han på den måde, han gjorde, og det må vi respektere. Men det har vi aldrig været glade for, sagde han Ole Birk Olesens beslutning.

Det skriver TV2 Øst.

Løb med mellemrum

Det lader altså til, at Løkke bejler til landets motionister med sin udmelding. Han åbner op for, at man skal kunne afholde løbet fra tid til anden.

- Vores udgangspunkt må være, at hvis vi fortsætter, så vil vi have et politisk grundlag, der muliggør, at man med mellemrum kan lave løb her, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Han understregede samtidig, at løbet betød enormt meget for det lokale foreningsliv i Korsør.