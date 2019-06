LA-formand færdig i Folketinget

Anders Samuelsen, der er formand for Liberal Alliance, ryger ud af Folketinget

Man kommer ikke længere til at kunne møde Anders Samuelsens stålsatte, isblå øjne på Christiansborg historiske gange.

Partiformanden for Liberal Alliance har nemlig forladt sit embede som folkevalgt og har ikke længere sin gang på Folkets Tinge.

Det er ikke af egen vilje, at den tidligere udenrigsminister forlader manegen, men er et resultat af det ualmindeligt dårlige valg, som Liberal Alliance har fået.

Det endelige resultat viser, at Partiet mister sine to mandater i Nordsjællands Storkreds.

Samuelsen måtte allerede tidligere på aftenen erkende, at han ikke var sikker på genvalg.

Det er i den storkreds, at udenrigsministeren er opstillet.

Da han talte til sine partifæller på valgaftenen, blev han klappet på scenen som en sejrherre. Han måtte dog selv lukke luften ud af ballonen med god stemning.

- Det var en velkomst, der var ligeså god som for fire år siden, men resultatet står ikke helt mål, siger partiformanden.

Flere profiler ryger ud

Og det må siges at være en underdrivelse, hvor Liberal Alliance har formået at gå fra 7,5 procent af stemmerne i 2015 til sølle 2,3 procent ved dette valg.

Det betyder nemlig, at LA-profilen Joachim B. Olsen har mistet sin plads i Folketinget, står det nu klart her på den anden side af midnat.

Det samme gør sig gældende for Laura Lindahl og partiets politiske ordfører Christina Egelund. Hun får ikke genvalg, fordi Liberal Alliance ikke har fået mandat i Nordjylland, hvor hun stiller op.

Farvel til mange

Til slut i sin tale bad Anders Samuelsen om en klapsalve til dem, der desværre ikke kan fortsætte i Folketinget, og det endte altså med, at han kunne klappe ad sig selv.

Han var ellers optimistisk på partiets vegne.

- Vi ender over 2 procent, så vi er her endnu. For de af os, der kan huske tiden, hvor vi var på 0 procent, så er det fantastisk, sagde han.

Men det er ikke fantastisk, og Anders Samuelsen er ikke en del af dansk politik længere. Det samme gør sig gældende for Joachim B. Olsen, som ikke fik et mandat i Københavns Omegns Storkreds.

Ministerpost kostede fremtid

Leif Mikkelsen, der er landsformand i partiet og medlem af Folketinget, medgiver, at har fået nogle gevaldige hak i tuden denne valgkamp.

- Vi har fået tæsk af vælgerne, og når man får det, så er det som regel selvforskyldt, siger Leif Mikkelsen til TV2.

Samtidig mener han, at Venstres kurtisering til Socialdemokratiet har spillet en væsentlig rolle i det næsten absolutte nederlag.

- VI er blevet omsluttet af de forenede socialdemokratier, siger Leif Mikkelsen om udviklingen under valgkampen.