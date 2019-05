LA giver gratis medlemskab til utilfredse Venstre-vælgere

Efter statsminister Lars Løkke har åbnet for en SV-regering, svarer Liberal Alliance igen med at tilbyde gratis medlemskab til skuffede Venstre-medlemmer.

Fokus er at forsøge at holde sammen på den blå side, siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) efter en udmelding fra Lars Løkke Rasmussen (V) om en SV-regering.

Dog tilbyder Liberal Alliance nu Venstre-medlemmer at melde sig gratis ind i LA, der formelt stadig er regeringspartner med V, selv om der er udskrevet folketingsvalg for over en uge siden.

- Vi er redningsbåden for det borgerlige-liberale Danmark. Jeg tilbyder i dag, at Venstres medlemmer kan melde sig ind gratis, hvis de synes, at frustrationerne bliver for store på deres side, siger han til TV2 News.