LA-profil i shitstorm efter hængepat-opslag

Liberal Alliances folketingskandidat Laura Lindahl har skabt stor røre på Facebook, efter hun foreslog, at man kunne bruge skattelettelser på et par nye bryster

Liberal Alliances Laura Lindahl er kommet i heftig modvind på Facebook oven på et opslag, der udspring af en reflektion over hendes modstanders amning.

For det at Zenia Stampe af og til ammer sit barn under debatterne i valgkampen har fået Laura Lindahl til at tænke på sine egne bryster, og på at hun godt kunne bruge nogle skattelettelser til nye bryster.

Opslaget har affødt et hav af vrede kommentarer under billedet.

'Dér blev mine patter lige syv cm længere... Hva' fanden sker der for 4. klasserne, der stiller op til valg?' Skriver en bruger blandt andet.

Fortryder ikke

Laura Lindahl selv fortryder ikke opslaget.

- Der skal være plads til lidt sjov i sådan en lang valgkamp.

- Nogen er inde og skrive, at du udskammer mødre, der bare er glad for den måde deres krop er, efter de har født. Hvad siger du til det?

- Det kan jeg godt læse. Man skal måske ikke tage det så bogstaveligt. Det ville være nemmere, hvis man kunne grine lidt af, at der er nogen, der får hængepatter.

- Man skal lade være med hele tiden at prøve, at man ikke må sige noget som helst. Man kan sige, at ja, kvindekroppen ændrer sig. Det er der nogen, der har det super godt med. Og så er der nogen, der synes, at det er lidt nederen, at der ikke er nogle bryster tilbage.

- Nu er det jo ikke mange dage siden, at vi havde historien om Joachim B. Olsen, der havde annoncer på en pornoside. Har Liberal Alliances kandidater fået et eller andet kursus i, at sex sælger?

- Haha! Nej, det var bare mig, der sad i en situation og skrev noget sjovt på Facebook. Der er ikke nogen større kampagnestrategi i det.

Ekstra Bladet har kontaktet Zenia Stampe, der ikke mener, opslaget behøver en kommentar fra hende.

