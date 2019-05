LA vil give de unge tid og fleksibilitet

I et nyt unge-udspil vil Liberal Alliance gøre op med flere af de nuværende regler på uddannelsesområdet.

Der skal være plads til at tage fejl og skifte retning, lyder budskabet.

- Unge er meget forskellige. Nogle har fart på, andre har brug for lidt mere tid. Der er brug for noget mere fleksibilitet.

- Vi ved, at der er mange unge, der føler sig pressede, og derfor vil vi gerne tage et opgør med nogle af de ting, som har været med til at presse de unge, siger partileder Anders Samuelsen (LA).

Liberal Alliance vil afskaffe uddannelsesloftet, rulle fremdriftsreformen tilbage og fjerne loftet over, hvor meget man må tjene ved siden af SU'en.

Anders Samuelsen frygter ikke, at tiltagene vil medføre, at studerende kommer langsommere igennem studierne.

- Det har aldrig været Liberal Alliances idé, at unge skal være slaver af staten. Vi vil gerne have, at man kommer stille og roligt igennem studiet, i det tempo man nu har lyst til.

- Nogle vil gerne gøre det hurtigt og komme videre. Andre kan rende ind i problemer, så de har behov for lige at trække vejret og justere ind. Det vil vi gerne komme dem i møde med, siger Anders Samuelsen.

Ifølge partilederen er det en win-win at fjerne loftet over, hvor meget studerende må tjene ved siden af SU'en. Før skat må man i dag på en videregående uddannelse i snit tjene 13.375 kroner om måneden ved siden af sin SU.

- Hvorfor skal de unge ikke have mulighed for at arbejde lidt mere uden at få en dummebøde.

- Det synes vi, er urimeligt. SU'en er et grundbeløb i vores øjne, og så skal man have lov til at tjene, det man har lyst til, ved siden af, siger Anders Samuelsen.

I udspillet foreslår partiet desuden, at der skal bygges 11.000 nye studieboliger.