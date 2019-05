Læge om syg Mette F.: En hård omgang

Danmarks måske kommende statsminister Mette Frederiksen vågnede natten til lørdag badet i sved. En maveforgiftning har nu lænket hende til sengen helt til i dag, torsdag.

Derfor må det være en særlig slem omgang, der har ramt Mette Frederiksen, vurderer læge og foredragsholder Jerk W. Langer.

- Jeg havde forventet, at hun var i fuld gang med valgkampen i dag, men så er det helt sikkert en hård omgang, hun har været ude for.

- Hun kan have være ramt af en særlig genstridig bakterie som roskildesyge, der så også har givet hende høj feber. Alt taler for, at det er en fødevareforgiftning - kokkens ulme finger - eller, at hun har trykket hånd med én, der ikke har haft rene hænder, siger Jerk W. Langer.

Mette Frederiksen har selv beskrevet, hvordan hun brækkede sig konstant.

'I vil ikke have detaljer - tro mig', skiev hun i et Facebook-opslag mandag, der viste et saltvandsdrop fra sygesengen på Herlev Hospital.

Den beskrivelse kalder Jerk W. Langer for 'ud af begge ender-syge', og understreger derfor vigtigheden af, at hun får en masse salt og sukker for at undgå at dehydrere.

- Hvis man er ung og rask som Mette Frederiksen (41 år, red.), er der ikke noget farligt i det. Det kan være svært ikke at spise, men det er helt afgørende at få dækket sit væsketab eller salttab.

Selvom socialdemokraten formentlig har tabt sig en del efter væsketabet, vil kroppen hurtigt genvinde det tabte, lyder det fra lægen.

Klar hurtigst muligt

Mette Frederiksens vikar, politisk ordfører Nicolai Wammen, fortæller torsdag til Ekstra Bladet, at Mette Frederiksen stadig er sygemeldt uden at sætte dato på en raskmelding.

'Jeg håber, hun er klar hurtigst muligt. Og jeg ved, at Mette virkelig ser frem til at kunne komme ud og møde danskerne', lyder det fra Nicolai Wammen.

Spørgsmålet er, hvor længe der så går, før den sløje start på valgkampen får sin ende.

- Når hendes forløb har været så hårdt og varet så lang tid, så skal hun bruge omkring tre-fire dage for at komme sig, siger Jerk W. Langer.

Derefter kan hun godt bruge en uge på at føle sig træt i kroppen, uden at det kan soves væk. Derfor skal hun sørge for at spise ordentlig mad og genoplade kroppens batterier.

- Hun må ikke køre med 110 kilometer til at starte med, lyder det gode råd fra lægen.

Maveforgiftningen kom efter en tur til Nordjylland og resulterede i, at S-formanden måtte indlægges på Herlev Hospital fra søndag til tirsdag. Efter en tur rundt i det nordjyske er det stadig ikke lykkedes Ekstra Bladet at finde ud af, hvor madforgiftningen kommer fra.