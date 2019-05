Langer ud: Her er Pouls 'Hall of Shame'

Forside-historien på mandagens udgave af Ekstra Bladet er historien om den 91-årige Carl, der kort inden sin død i december sidste år fik tre afslag på at komme på plejehjem. Ekstra Bladet har i dag inviteret til debat i det dækcenter, som Carl drev i 43 år, og som nu køres af barnebarnet Sonni Henriksen. Her vil Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør, Poul Madsen, søge svar på, hvor velfærden bliver af.

Ud over Poul Madsen og Carls barnebarn Sonni Henriksen har Dansk Folkepartis ældreordfører, Jeppe Jakobsen, og Socialdemokratiets Astrid Krag meldt deres ankomst.

Men på trods af flere invitationer er det ikke lykkedes at lokke medlemmer af regeringspartierne til at deltage i debatten, der vil tage udgangspunkt i Carls sørgelige historie.

- Det er et eksempel på, at den velfærd, vi siger er så fantastisk i Danmark, måske ikke fungerer i praksis, fordi man har fået skåret ind til benet ude i kommunerne, siger Poul Madsen.

- Nu synes vi, de skal ud i virkeligheden, se, hvad der foregår, og konfronteres med de beslutninger, de rent faktisk træffer, og så vil de ikke, siger Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør, Poul Madsen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få adskillige politikere fra regeringspartierne til at deltage i debatten, men de har alle meldt fra og må derfor finde sig i at være en del af Poul Madsens 'Hall of Shame'.

Poul Madsens 'Hall of Shame' Karen Ellemann, Venstre Martin Geertsen, Venstre Mads Fuglede, Venstre Simon Emil Ammitzbøll-Bille, Liberal Alliance (og resten af partiet) Mette Abildgaard, Det Konservative Folkeparti Birgitte Klintskov Jerkel, Det Konservative Folkeparti

Det skal dog siges, at der stadig er mulighed for at deltage i debatten, der skydes i gang på Akacievej 8 i Hedehusene kl. 16.30.

Du kan se hele Poul Madsens opsang i videoen over artiklen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet havde mandag morgen besøg af valgforsker Robert Klemmensen, der leverede tre forudsigelser om det kommende folketingsvalg.

Du kan se hele mandagens udgave af 'Valgmorgen på Ekstra Bladet' med Robert Klemmensen og Venstres skatteordfører, Louise Schack Elholm, her: