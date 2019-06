Laveste stemmeprocent i 14 år

For mange var der god mulighed for at få stemt til folketingsvalget i år.

Det fandt sted grundlovsdag 5. juni, og dermed er det første gang, at valget faldt på en fridag for mange. Derfor var forventningen på forhånd en høj valgdeltagelse.

Men stemmeprocenten endte på 84,6, hvilket er den laveste siden 2005, hvor den var 84,5 procent. Før det skal man helt tilbage til 1994, før den var på samme niveau.

Det viser den endelige opgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, der håndterer valg i Danmark og har indsamlet fintællingen.

Antallet af brevstemmer er også faldet en smule siden sidst, efter at tendensen i mange år har været, at andelen er steget. I år brevstemte 8,4 procent, mens 8,7 brevstemte ved valget i 2015.

Det er væsentlige dyrere for kommunerne at håndtere de mange brevstemmer, da der er mere bureaukrati forbundet med det.

Ved folketingsvalget blev der afgivet i alt 3.569.521 stemmer. Det samlede antal vælgere, der kunne stemme til valget, var 4.219.537.

Der blev i alt afgivet 37.801 ugyldige stemmesedler, hvilket svarer til en ugyldighedsprocent på 1,1. Blandt de ugyldige stemmesedler var 27.782 blanke. Det er også færre end i 2015.

Finoptællingen viser, at Socialdemokratiet fik 25,9 procent af stemmerne og 48 mandater, mens Venstre fik 23,4 procent og 43 mandater.

Dermed er de klart de største partier i henholdsvis rød, der har flertal efter valget, og blå blok.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, blev den største stemmesluger skarpt forfulgt af den siddende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Men der er forskel på antallet af vælgere i de enkelte storkredse, og ser man på de personlige stemmers andel af de afgivne stemmer i storkredsene, ser det anderledes ud.

Her fik Lea Wermelin (S) og Peter Juel-Jensen (V) klart flest stemmer med henholdsvis 20 og 18,4 procent. De er begge opstillet i Bornholms Storkreds.

Mette Frederiksen opnår en tredjeplads, hvorefter Inger Støjberg (V) følger på en fjerdeplads, og Lars Løkke Rasmussen (V) indtager femtepladsen.