'Ligegyldige' Uffe udeladt fra Mettes klima-snak

Alternativet larmer ved sit fravær, når Mette Frederiksen klokken 13.00 skal mødes med støttepartiernes formænd for at tale om klimaet, der er et af de punkter, partierne har lettest ved at enes om

Mette Frederiksen indleder forhandlingerne med støttepartierne Enhedslisten, SF og Radikale Venstre lørdag klokken 13.00, og første punkt på den kongelige undersøgers dagsorden er klimaet.

Det gjorde hun klart efter gårsdagens møde med 10 af det nye Folketings partier.

- Det her var nok den letteste dag. Det var nok den mere formelle. Nu går vi så i dybere forhandlinger i morgen. Der vælger vi at starte med et af de vigtigste resultater af valget, nemlig at danskerne ønsker meget entydigt et stærkere fokus på klimakrisen, sagde Mette Frederiksen fredag.

Mette Frederiksen kan efter alt at dømme se frem til nogle svære forhandlinger med støttepartierne, og lørdag klokken 13.00 slår hun hul på bylden, når partierne bliver indbudt til klima-snak. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Alternativet ude af ligningen

Et spørgsmål der presser sig på er selvfølgelig, hvor er Danmarks grønneste part, Alternativet, på en dag, hvor partierne i rød blok taler om klimaet?

Partiet vil bekæmpe global opvarmning, men er nu frosset ude af de indledende klimaforhandlinger, og det skyldes en udmelding fra partiformand Uffe Elbæk før valget, hvilket kan være svært at huske den dag i dag.

Her erklærede han, at partiet ville tage sine mandater 'ud af ligningen' og hverken pege på statsminister Lars Løkke Rasmussen eller Mette Frederiksen, fordi forskellen på de to var 'nuancer af grå'.

Inden valgkampen erklærede Uffe Elbæk, at Alternativet hverken ville pege på Lars Løkke Rasmussen eller Mette Frederiksen som statsminister. Nu står han udenfor døren, når støttepartierne skal tale klima. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Alternativet er 'henrivende ligegyldige'

Efter onsdagens valg er Alternativet så også reelt skrevet ud af ligningen, idet vælgerne gav Enhedslisten, De Radikale, SF og Socialdemokratiet 91 mandater.

Alternativet fik med fem mandater ikke stemmer nok til at kunne erstatte et andet støtteparti under en S-regering, og partiet kan heller ikke true med at støtte et blåt flertal.

Derfor er står Uffe Elbæks parti i en situation, hvor man ikke har meget at forhandle med, forklarer Henrik Qvortrup.

- Partiet sagde jo, at de ville trække deres mandater ud af ligningen, men sandheden er, at vælgerne nu har trukket deres mandater ud af ligningen. De er jo henrivende ligegyldige, fordi valgresultatet jo endte på en måde, hvor deres mandater ikke er interessant i nogen som helst sammenhæng, siger han.

'Det er helt naturligt'

Hos Alternativet begræder man ikke, at partiet bliver udeladt fra forhandlingerne om klimaet, der jo ellers er partiets absolut førende mærkesag.

Det forklarer Rasmus Nordqvist, som netop har sikret sig genvalg i Folketinget.

'Det er helt naturligt, at Socialdemokratiet taler med de partier, der har ønsket at være deres parlamentariske grundlag. Vi havde i går en rigtig god snak med Mette Frederiksen, og gjorde det helt klart, at vi den grad vil samarbejde og har masser at spille ind med. Det blev der taget godt i mod, og vi kommer til at mødes igen,' skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

Pernille Skipper, Pia Olsen og Morten Østergaard er enige om, at udledningen af drivhusgasser skal reduceres med 70 procent i 2030 målt i forhold til 1990, men partierne er langt fra enige om, hvordan planen skal finansieres. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Det letteste først

En oplagt grund til at den socialdemokratiske partileder starter forhandlingerne med klimaet er, at det er et af få områder, hvor rød blok kan finde mere eller mindre fælles fodslag.

På den måde kan Mette Frederiksen måske få en relativt let start på, hvad der meget vel kan blive en lang og sej forhandlingsproces mellem parter, der på mange fronter står milevidt fra hinanden. Det vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

- De forhandlinger der kører i dag er de nemme, hvor der nok skal komme nogle aftaler, der kan tilfredsstille både Radikale Venstre, Enhedslisten og SF. Der ligger også noget forhandlingspsykologisk i, at hvis man først er blevet enige om en række ting, så bliver det vanskeligere at lade det hele falde på gulvet, når de når til det svære, siger han.

70 procent CO2-reduktion

Enhedslisten, SF og Radikale Venstre har alle som et ufravigeligt krav, at udledningen af drivhusgasser skal reduceres med 70 procent i 2030 målt i forhold til 1990, og her er partierne ikke ret langt fra Socialdemokratiet, der har som målsætning at reducere udledningen med 60 procent.

De fire partier er derudover også enige om en række løsningerne på klimakrisen, blandt andet at flyrejser skal pålægges en klimaafgift.

Her er støttepartiernes krav Socialistisk Folkepartis krav Kontanthjælpsloftet skal fjernes, og integrationsydelsen skal afskaffes.

Der skal være en plan for indførelse af minimumsnormeringer i daginstitutioner senest ved finansloven, hvis partiet skal stemme for en ny regerings første finanslov.

SF er gået sammen med Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet om et særligt krav til klimaloven: Udledningen af drivhusgasser skal reduceres med 70 procent i 2030 målt i forhold til 1990.

Danmark igen skal tage kvoteflygtninge, og at de afviste asylbørn på Udrejsecenter Sjælsmark skal have bedre vilkår. Enhedslistens krav Enhedslisten er gået sammen med Radikale Venstre, SF og Alternativet om et særligt krav til klimaloven: Udledningen af drivhusgasser skal reduceres med 70 procent i 2030 målt i forhold til 1990.

Enhedslisten vil afskaffe kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen og 225-timers-reglen - tiltag der ifølge partiet bidrager til fattigdom og ulighed.

Danmark igen skal tage kvoteflygtninge, og børnene på Udrejsecenter Sjælsmark skal ud derfra.

Enhedslisten kræver, at en ny regering overholder internationale konventioner og menneskerettigheder. Radikale Venstres krav Partiet vil sænke beløbsgrænsen for udenlandske medarbejdere fra lande uden for EU fra 417.800 kroner til 325.000 kroner og

Pensionsalderen skal sættes op for dem, der ikke er nedslidte. De radikale har stemt for en aftale om seniorpension med blå blok.

De radikale vil udtrykke mistillid, hvis ikke dele af de såkaldte paradigmeskiftet bliver rullet tilbage. Partiet vil for eksempel gerne modtage 500 kvoteflygtninge om året igen.

Radikale Venstre er gået sammen med Enhedslisten, SF og Alternativet om et særligt krav til klimaloven: Udledningen af drivhusgasser skal reduceres med 70 procent i 2030 målt i forhold til 1990.

Kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen skal afskaffes. Kilde: Ritzau Vis mere Luk

Uenighed om finansiering

Når det kommer til finansieringen af den øgede klimaindsats, begynder tingene så at se vanskeligere ud for den socialdemokratiske forhandlingsleder. Enhedslisten og SF nemlig ret uenige med Radikale Venstre i, hvor pengene skal findes.

Enhedslisten og SF har peget på stigende skatteindtægter, hvilket man hos Radikale Venstre er lodret uenige i. Her foreslår man i stedet, at øge mængden af udenlandsk arbejdskraft.

Inden de tre støttepartier skal mødes med Mette Frederiksen klokken 13.00, skal den socialdemokratiske partiformand mødes med Aaja Chemnitz Larsen fra venstrefløjspartiet Inuit Ataqatigiit (IA) og Aki Mathilda Høegh Dam fra socialdemokratiske Siumut.

Dårligt nyt fra Mette F.

