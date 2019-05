Løkke buldrer mod Paludan: Som i 1930'erne

Statsminister Lars Løkke Rasmussen går på valgkampens første dag i rette med Rasmus Paludan og alt, hvad han står for.

Det er derfor heller ikke muligt, at en mulig fremtidig blå regering kan bruge det nyopstillede og ekstremt højreorienterede parti til at danne regering, gør Venstre-formanden klart.

- Kan du i dag sige, at du aldrig nogensinde vil være statsminister for en regering, der baserer sig på Stram Kurs og Rasmus Paludans stemmer?

- Jeg kommer ikke til at kunne bygge en regering på en politisk dialog eller indrømmelse til det parti, du nævner dér. Det kommer ikke til at ske. Jeg har også noteret mig, at han heller ikke synes, jeg er værdig til at være statsminister, så det har ikke nogen aktualitet over sig. Overhovedet. Det kommer ikke til at ske.

Mellemkrigstidens Europa

- Så der er ikke noget samarbejde - du kan forstille dig - der kan laves med Rasmus Paludan?

- Jeg kender ikke partiet fra andet end mærkesagen. Men den er også til at få øje på. Det er en mærkesag, som er så fjernt fra det menneskesyn, jeg har. At gå op imod grundlovens ord om religionsfrihed og forbyde en bestemt region. At udtrykke, at mennesker, der har været i Danmark i generationer, og som er danskere - har fået dansk statsborgerskab - de skal deporteres. Det skal man tilbage til mellemkrigstidens Europa for at kunne se afspejlet tilsvarende i den danske politiske debat.

- Derfor siger det sig selv, at det er fuldstændig uladsiggørligt, at jeg skulle række ud efter sådan nogle synspunkter. Det kommer ikke til at ske.

- Er Rasmus Paludan fascist?

- Jeg har ikke et teoriapparat til at stå og sætte etiketter på folk på den måde. Jeg ved ikke, om det er fascisme, nazisme eller hvilken slags ekstremisme det er.

- Men jeg kan se, hvad han siger. Og hvis det står til troende, så kan jeg få øje på, hvad det er.

- Det er så fjernt fra, hvem vi er.

Vi må tro på, hvad folk siger

Lars Løkke Rasmussen understreger, at man skal tage Rasmus Paludan alvorligt.

- Det kan godt være, vi lever i en tid, hvor alt går lidt hurtigt. Der er højt til loftet, og debatten er fri og løssluppen. Men man er nødt til at tage folk på ordet. Det håber jeg, man vil gøre i den her valgkamp. At danskerne vil ryste på hovedet og sige, vi må tro på, hvad folk siger. Og hvis han virkelig mener det dér, så er det så meget på månen, i forhold til hvilket land vi lever i.

Statsministeren ser frem til en lang valgkamp, hvor han kan stå som forsvareren af demokrati og ordentlighed, lader han forstå.

- Vi lever i en tid, hvor mange vil besvare indviklede problemer med meget enkle løsninger. Det er lige fra dem, som siger, at vi har et problem med muslimer og siger 'forbyd islam' og til folk, der på klimadagsordenen siger, vi skal bare stoppe al udledning i Danmark uden at have en forståelse for, at det har en sammenhæng med, hvad man gør i andre lande.

- Der er brug for en nuanceret debat. Hvad er det for et land, vi vil være. Hvad er det for et lederskab, vi vil have.

- Fortryder du, at du ikke udskrev det før? Det havde løst nogle problemer. Bl.a. Rasmus Paludan, som så ikke ville være opstillingsberettiget. Har du tøvet for længe?

- Næh. Hvis jeg synes, jeg skulle have udskrevet det før, så havde jeg udskrevet det før.