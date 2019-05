Løkke driller Mette F. med stor annonce

Venstre indrykker torsdag annoncer med en fiktiv såkaldt 'udlændingefuldmagt' til S-formand Mette Frederiksen.

Annoncen er blandt andet at finde i Jyllands-Posten.

Den fiktive fuldmagt er klar til underskrifter fra formand for SF Pia Olsen Dyhr, politisk leder for Alternativet Uffe Elbæk, politisk ordfører for Enhedslisten Pernille Skipper og politisk leder for De Radikale Morten Østergaard.

Den begynder:

- Vi (Pia, Pernille, Uffe og Morten) giver hermed Mette Frederiksen fuldmagt til at føre en stram udlændingepolitik med Venstre og Dansk Folkeparti efter folketingsvalget – uden at det får negative konsekvenser for samarbejdet i rød blok, står der.

I en video på Facebook onsdag aften forklarer Løkke motivationen bag annoncen.

Han mener - blandt andet på baggrund af sin egen erfaring som statsminister - at Mette Frederiksen, hvis hun bliver statsminister, må give indrømmelser i forhold til sit mulige parlamentariske grundlag.

Annoncen i sin helhed. Foto: Ekstra Bladet

- Hvis Mette vil lave udlændingepolitik med mig og andre uden at tage det mindste hensyn til Radikale Venstre, Alternativet, Enhedslisten og SF, så kræver det jo, at de fire parter giver hende en fuldmagt, siger han i videoen.

- Så sådan en har jeg egentlig lavet. Den mangler bare lige underskrifter fra Morten, Uffe, Pernille og Pia, og så må vi se, om de har lyst til at skrive under på, at Mette uden hensyn til dem kan føre udlændingepolitik med mig.

Annoncen kommer, efter at formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl tirsdag satte Mette Frederiksen under pres med en overraskende melding.

I Børsen gjorde han det klart, at Mette Frederiksen ikke skulle regne med hjælp fra DF, hvis ikke Socialdemokratiet laver en konstellation med Venstre og DF.

På et vælgermøde i Aabenraa arrangeret af JydskeVestkysten understregede S-formanden, at hun tror, at flertallet vil sikre hende mulighed for at kunne føre den udlændingepolitik, hun ønsker, hvis hun bliver statsminister.

- Den sidste uges tid har handlet om bogstavleg efter valg, som endnu ikke er holdt.

- Jeg står ved udlændingepolitikken, og det brede flertal bag udlændingepolitikken står fast efter valget. Det forventer jeg også, at Dansk Folkeparti gør, sagde Mette Frederiksen til mødet.

- Der er ikke nogen, der skal redde os efter et valg. De partier, som står bag udlændingepolitikken, vil også gøre det efter et valg.