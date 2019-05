Løkke efter Vollsmose-spørgsmål: - Hva’ fanden er det for et land at leve i?!

Lars Løkke Rasmussen (V) var torsdag eftermiddag på besøg på Tietgen Handelsgymnasium i Odense, hvor han svarede på spørgsmål fra fynboerne.

Et spørgsmål fra Sebastian Jensen fra Odense lød: Hvordan vil du rydde op i alle de kaotiske tilstande, som mange mennesker bliver berørt af, fordi ghettopakkerne går ud over alle og ikke kun dem, der ikke vil integrationen?

I maj kom det frem, at 1.000 almene familieboliger i Vollsmose skal rives ned fra 2020, og beboerne derfor skal flytte.

- Det er en kæmpe plan. Det kommer til at påvirke nogle mennesker. Det er også derfor, at det ikke bare lige er noget, vi gør hen over natten. Det er noget, vi gør i samarbejde med kommunen og boligselskaberne, og så skal man bare få lavet den mest fornuftige plan for, hvornår de enkelte ejendomme skal rives ned, så man i god tid, inden det sker, sørger for, at folk bliver genhuset, svarer Lars Løkke Rasmussen.

Gangster tog imod statsministeren

Ifølge Venstres formand er Vollsmose-planen en god løsning, for der skal ske noget i den odenseanske ghetto.

- Da jeg besøgte Vollsmose sidst, tror jeg, det var meningen, at borgmesteren eller en udvalgsformand skulle tage imod mig. Det var det ikke, fortæller Lars Løkke Rasmussen.

- Det var gangsterlederen. Han stak hånden ud foran de andre: “Velkommen til Vollsmose”, sagde han. Hvad f… er det for et land at leve i, hvor statsministeren bliver modtaget af en gangster i et boligområde? Det er da langt ude. Det vil jeg ikke finde mig i. Det er vi nødt til at gøre noget ved.

1.000 boliger skal rives ned

Nedrivningerne er en del af en stor plan for omlægningen af Vollsmose - også kaldet "Den sidste Vollsmose-plan". Planen skal sikre, at Vollsmose i 2030 har en andel af almene familieboliger på 35 procent.

- Vi er nødt til at rive noget ned. Vi er nødt til at bygge noget op, fastslår Lars Løkke Rasmussen.

Kræver det, at man river 1.000 familieboliger ned?

- Ja.