Løkke erkender nederlag

Statsministeren erkender sit nederlag over for TV2. Han går til dronningen i morgen, hvor han vil anbefale en midterregering med ham som statsminister

Danmarks statsminister, Lars Løkke Rasmussen, vil gå til dronningen i morgen, Det bekræfter han over for TV2.

TV2's Anders Breinholt har haft en telefonisk kontakt med Lars Løkke, som fortæller, at han går af i morgen.

- Hvad skal du i morgen?

- Der skal jeg nok en tur ned og hilse på Hendes Majestæt Dronningen. Som sagerne står, vil et flertal af mandater pege på Mette Frederiksen, og så må hun jo have en chance for at danne en regering. Jeg tror ikke, det bliver nemt for hende, svarer Løkke.

Venstre står ellers til at få et stærkt valg med en markant fremgang. Rød blok uden Alternativet står til 52,1 procent af stemmerne, mens blå blok står til 47,8 procent.

Lars Løkke Rasmussen er netop ankommet til Christiansborg, hvor han nægtede at svare på journalisterne spørgsmål. På vej ind til Venstres valgfest bliver formanden mødt af et overdøvende bifald fra de fremmødte.

- I dag, på demokratiets festdag, kan vi igen glæde os over, at Venstre har fået fremgang, siger Løkke.

Publikum bryder ud i vild jubel.

- Ikke bare fremgang. Vi er nu suverænt igen Danmarks største, borgerlige liberale parti. Derfor vil jeg gerne sige et kæmpe stort tak til at de mennesker, som har stemt på os. Tak til jer frivillige som er rygrad i politik. Det er jeres indsats, der gør, at vores gamle parti, er mere end blot et parti - vi er en folkelig bevægelse.

Har ringet til Mette F.

Derefter takker statsministeren sin familie, før han fortæller, at han har ringet til Mette Frederiksen og indrømmet sit valgnederlang.

- Kære venner, vi har fået et rigtig flot valg, men magten skifter. Derfor ringede jeg til Mette Frederiksen og sagde, at jeg i morgen klokken 11 vil gå til dronningen og indgive regeringens afskedsbegæring, siger Løkke foran et skuffet publikum.

Opdateres ...