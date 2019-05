Løkke har talt med Mette F. om EU-toppost til Vestager

Når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag aften møder op til EU-topmøde for at drøfte besættelsen af en række topjob med de øvrige regeringschefer, har han på forhånd drøftet sagen fortroligt med sin politiske hovedmodstander, Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

Det skriver Jyllands-Posten.

Blandt mulighederne som ny formand for EU-Kommissionen er den tidligere minister og partileder for De Radikale Margrethe Vestager.

Hverken Løkke eller Frederiksen har villet garantere deres støtte til Vestager på grund af hendes politiske observans.

Vestagers muligheder afhænger af, at en række brikker falder helt rigtigt på plads de kommende måneder.

Tirsdag aften vil 28 regeringschefer sætte en del af brikkerne op under en uformel middag i Bruxelles, hvor de i det lukkede rum skal drøfte muligheder og processen i lyset af resultatet af valget til Europa-Parlamentet.

Løkke har valgt at inddrage Frederiksen i det tophemmelige slutspil, fordi processen efter planen skal kulminere på det næste EU-topmøde den 20. juni.

Det er to uger efter folketingsvalget, hvor Løkke kan være blevet erstattet af Frederiksen.

- Jeg er meget bevidst om, hvilken situation, jeg er i rent parlamentarisk. Jeg er godt nok statsminister, men vi er midt i et folketingsvalg. Det kan være, jeg ikke er det, når de spørgsmål i realiteten skal afgøres, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til Jyllands-Posten og tilføjer:

- Derfor har jeg også allerede en tæt dialog med Mette Frederiksen om de her spørgsmål.

Løkke ønsker ikke at uddybe indholdet af dialogen, og det gør Mette Frederiksen heller ikke.

Socialdemokratiet bekræfter dog overfor Jyllands-Posten, at de to konkurrenter har drøftet sagen på tomandshånd.

Kilder i både V og S har ifølge Jyllands-Posten vurderet, at hvis Vestager kan nå helt til tops i Europa, vil hun have den danske regerings opbakning, uanset hvilken farve den måtte have.

Lars Løkke Rasmussen afviste tidligere på måneden, at han selv er kandidat til en toppost i EU.