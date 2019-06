Løkke holdt møde med olie-diktatorer under ferie

Lars Løkke har i løbet af valgkampen solgt sig selv som den sikre rorgænger på den internationale scene. ’En erfaren leder i usikre tider’, lyder det fra statsministeren.

Men til stor forundring for flere smed privat-Lars pludselig snorklen og blev til statsminister-Lars under en privatferie til diktaturstaterne Dubai og Abu Dhabi i påsken 2017.

Forvandlingen møder kritik fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

– Det ser jo nærmest ud til, at Lars Løkke fører sin egen private udenrigspolitik, når han holder officielle møder med arabiske regeringsledere og oliesheiker, siger udenrigsordfører Nick Hækkerup (S).

– Jeg ville ikke selv have lyst til at befinde mig der og høre dem hælde vand ud ad ørerne, konstaterer Peter Skaarup, DF’s gruppeformand og medlem af Udenrigspolitisk Nævn.

Under besøget mødte Løkke emiren af Dubai og kronprinsen af Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater samt med den øverste direktør for det statslige olieselskab i Abu Dhabi.

Alligevel findes der ingen officielle dokumenter for besøget, viser Ekstra Bladets aktindsigter hos Statsministeriet og Udenrigsministeriet.

Tomme skuffer

Dermed er Lars Løkkes møder med oliesheiker og emirer sket i ly af officielle dagsordener, notater og referater, som embedsværk eller folketingspolitikere efterfølgende vil kunne granske.

– Jeg synes, sagen rejser en lang række spørgsmål, som Folketinget bør have svar på. Hvem Løkke har mødtes med, og hvad de har drøftet? lyder det fra Nick Hækkerup.

De Forenede Arabiske Emirater er kendt for at træde menneskerettigheder under fode og for eksempelvis at straffe kvinder, der har været utro, med piskeslag. Landet er så meget i unåde, at selv fodboldklubberne FCK og Brøndby har dumpet landet som mål for træningslejre.

– De lever i middelalderen, hvad angår ligestilling mellem kønnene. Derfor synes jeg ikke, vi har meget at snakke med styret i Dubai om, påpeger Peter Skaarup, der mener, at dialogen med dispoterne i ørkenstaten sømmer sig bedst i regi af internationale organisationer som FN og OECD.

– Det er mere ordnede former, end hvis man taler med nogen under en privat ferie, siger DF’eren.

Roste diktaturstater

Den daværende danske ambassadør i Abu Dhabi, Merete Juhl, var med på flere af de uofficielle møder. Hun oplyser, at menneskerettigheder ikke var et tema på møderne med de arabiske politikere.

Tværtimod roste Løkke diktatur-staterne. Blandt andet ved at kalde Emiraterne ’et land, der på godt 45 år har vokset sig fra beduinkultur til en international heksekedel’, samt ved at rose dem for at være en ’tæt allieret i kampen mod ISIL'.

De Forenede Arabiske Emirater fortjener endvidere at afholde Verdensudstillingen for den respekt, tillid og ry, som landet har opbygget internationalt, lød det angiveligt fra Lars Løkke ifølge det statsejede nyhedsbureau.

– Hvis det er rigtigt, at Løkke har rost regimerne, som den lokale presse skriver, kræver det også en forklaring, lyder det fra den socialdemokratiske udenrigsordfører.

Det er uvist, hvorvidt Lars Løkke rent faktisk brugte muligheden for at bringe sagen om Sanjay Shah – den hovedmistænkte i udbytteskandalen – op.

Dét lavede privat-Lars i Emiraterne Lars Løkke havde flere officielt udseende aktiviteter under sit besøg i De Forenede Arabiske Emirater i påsken 2017. Ingen af de nedenstående møder er journaliseret i Statsministeriets arkiver. Møde med CEO i Abu Dhabis statslige olieselskab og tidligere GGGI-bestyrelsesmedlem Dr. Sultan Al Jaber. Møde med Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, kronprinsen af Abu Dhabi i Havpaladset i Abu Dhabi. Besøg til Masdar City - en by med fokus på nye teknologier inden for energi, hvor Dr. Sultan Al Jaber er bestyrelsesformand. På cykeltur i ørkenen med Ebbe Sand. Møde med sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, emiren af Dubai.

Blob-blob. Lars Løkke dykkede sig vej til en søstjerne under sin Mellemøsten-rejse. Foto: Løkkes Facebook-side

Professor: Meget mærkeligt

Lars Løkkes møde med sheikerne midt i privatferien var ’højst usædvanligt’.

Det fastslår centerleder og professor Ole Wæver fra Københavns Universitet med speciale i internationale forhold.

– Man kan ikke kan lave den kombi-løsning. Man er nødt til at være privat, når man er privat. Og være officiel, når man er officiel. Dét mismask går ikke.

– Tror vi virkelig, at modparten forstår det? Nej, de opfatter, at de mødes med Danmarks statsminister. Og det gør de jo også - derfor holder det ikke, siger han.

– Løkke siger , at han nærmest var nødt til det. At det ville være ’uhøfligt’ at sige nej ...

– Det har jeg svært ved at tro. Hvis han tager til Mallorca på chartertur, så skal han jo heller ikke mødes med nogen officielle. Så det har jeg svært ved at tro.

– Vi har set det samme med privat-Lars i indenrigs-sammenhæng. I fiske-sager osv., så dukker der ting op, som så ikke er så privat. Det er altså noget, andre politikere har håndteret noget mere elegant.

Ole Wæver understreger, at privatbesøg med statsledere er et ældgammelt diplomatisk redskab. Som eksempelvis da Lars Løkke i 2009 mødtes ’privat’ med Dalai Lama på Marienborg for ikke at gøre kineserne gale. Men dette er undtagelser, som altid tjener et særligt formål, påpeger han.

Hvid, løstsiddende klædedragt var den fortrukne dresscode, da Løkke var til møde i Havpaladset i Abu Dhabi. Foto: Løkkes Facebook-side

Løkke: I Danmarks interesse

Ekstra Bladet har spurgt statsministeren, om han virkelig roste diktaturstaterne, men det har ikke været muligt at få svar.

Til gengæld svarer Lars Løkke Rasmussen på Socialdemokratiets kritik i et skriftligt svar.

’Det er da underligt at Socialdemokraterne kritiserer mig for at bruge en del af min ferie - som jeg selvfølgelig selv betalte - på at mødes med lederne i det pågældende land’, skriver Lars Løkke.

’Det er med 100 procent sikkerhed i Danmarks interesse, at vi har relationer til ledere fra andre lande – også til lande, som vi ikke nødvendigvis er enige med om alting’, lyder det.

Løkke: Normal kutyme

’Det er helt normal kutyme og det ville have været uhøfligt at takke nej, selvom jeg bare var på ferie. Derfor mødtes jeg med lokale ledere, og det gjorde jeg eksempelvis også på en anden ferierejse til Israel, hvor jeg mødtes med premierminister Benjamin Netanyahu’, skriver statsministeren.

’Hvis vi får en socialdemokratisk statsminister på et tidspunkt, så ville jeg da også forvente, at vedkommende vil handle med Danmarks bedste for øje. Også selvom det måske går ud over et par feriedage’, afslutter Lars Løkke.

Ambassadør: For den gode kontakts skyld

Det er ikke hverdagskost, at danske ministre rejser til Dubai for at holde uofficielle møder med landets ledere. Faktisk er det første og indtil nu eneste gang, det er sket.

Det bekræfter den daværende ambassadør i Abu Dhabi, Merete Juhl, der var med på flere af de uofficielle møder.

– Her er det det eneste, der lige har været. Ellers vil det være planlagte, officielle besøg, siger Merete Juhl, som også har modtaget andre danske ministre, herunder Troels Lund Poulsen.

Merete Juhl forklarer, at det var ’en god idé’ at sætte møderne op.

– Det siger man som regel ja tak til for den gode kontakts skyld og for at få en snak, forklarer hun.

– Blev temaer som menneskerettigheder taget op?

– Indholdsmæssigt talte vi nok om de samme ting som på andre møder. Og det er meget om handel, særligt i forhold til Dubai, hvor mange danske virksomheder har kontorer. I forhold til menneskerettigheder, der kender de vores synspunkt. De ved, vi har nogle holdninger. Og de har en anden samfundsindretning.

– Så det var ikke genstand for møderne?

– Det, der var karakteristisk for de her møder, var, at de var af meget mere uformel karakter.

– Blev danske borgere i Dubai eller Abu Dhabis enkeltsager diskuteret på møderne?

– Det er mere generelt. De enkelte sager vil være noget, vi tager op og følger op på i vores setup inden for eksportrådet. Nej, der blev ikke talt enkeltsager.

Ambassadøren forklarer, at Løkkes besøg kom emirerne for øre, da Emiraterne af sikkerhedshensyn skal have besked om, at en fremmed statsminister rejser ind i landet.